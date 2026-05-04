Úgy néz ki, igaz a hír: Irán valóban rálőtt egy hajóra Hormuznál – Nem akármi volt a célpont

Irán ma tényleg rálőtt egy hajóra a Hormuzi-szoros térségében, de egy emírségekbeli tankert, nem pedig egy amerikai hadihajót találtak el – írja a Reuters.

Az Egyesült Arab Emírségek most jelentette be, hogy iráni támadás ért egy olajtankert, amely az állami ADNOC olajvállalathoz tartozott; a hajó a Hormuzi-szoroson próbált áthatolni.

A tengerészeti eszközt két drón találta el, sérültje nincs az incidensnek – a hajó ráadásul üres is volt.

Az Egyesült Arab Emírségek nyomatékosította Iránnál, hogy azonnal le kell állítani ezeket a provokálatlan támadásokat, be kell tartaniuk a tűzszüneti feltételeket és újra kell nyitniuk teljesen, feltételek nélkül a Hormuzi-szorost”

– közölte Abu-Dzabi külügyminisztériuma.

Irán ma jelentette be, hogy két „rakétával” megtámadtak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szoros térségében, Washington ezt tagadta – ők nem észleltek támadást. A két eset vélhetően összefüggésben van egymással.

