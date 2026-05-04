  • Megjelenítés
Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere
Globál

Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

Portfolio
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 77,2 millió dolláros szerződésmódosítást kötött az L3Harris Technologies vállalattal. A megállapodás a Trident II D5 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták repüléstesztelési műszereinek korszerűsítésére és fenntartására vonatkozik. A lépés célja az amerikai tengeri nukleáris elrettentő erő hitelességének növelése - számolt be az Army Recognition.

A május 1-jén bejelentett szerződés mérnöki szolgáltatásokat, adatgyűjtő rendszereket és műszaki támogatást foglal magában, amelyeket a rakéták próbarepülései során alkalmaznak. A korszerűsített műszerrendszerek nagy pontosságú telemetriai adatokat gyűjtenek és továbbítanak a tesztindítások alatt. Ezek az információk lehetővé teszik a fegyver célpontosságának, megbízhatóságának és általános teljesítményének precíz kiértékelését valós hadműveleti körülmények között.

A repüléstesztelési műszerek kulcsszerepet töltenek be a Trident II D5 teljesítményjellemzőinek igazolásában. A rendszerek a röppálya követésétől a navigációs berendezések viselkedésén át a visszatérő egység leválásáig minden paramétert valós időben rögzítenek. A tesztindításokat elsősorban Ohio osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárókról hajtják végre. Az így nyert gyakorlati adatok nélkül a haditengerészet nem lenne képes hitelesen tanúsítani a fegyverrendszer bevetési készültségét.

A Trident II D5 az amerikai haditengerészet tengeri nukleáris elrettentő erejének központi eleme. Ez a fegyverrendszer határozza meg a jelenleg szolgálatban álló Ohio osztályú, valamint a jövőben rendszerbe álló Columbia osztályú tengeralattjárók hadműveleti rendeltetését.

Ezek a hajóegységek hosszú távú, rejtett járőrözést folytatnak, miközben szükség esetén azonnal képesek stratégiai csapásmérésre.

Még több Globál

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Úgy néz ki, igaz a hír: Irán valóban rálőtt egy hajóra Hormuznál – Nem akármi volt a célpont

Hivatalos cáfolat jött Amerikától: ordas nagy hazugság, amit Irán ma bejelentett

Ez a képesség teszi a Trident II rakétákat az Egyesült Államok nukleáris triádjának legjobb túlélőképességű, elválaszthatatlan elemévé.

A mostani szerződésmódosítás szorosan illeszkedik ahhoz a tágabb amerikai célkitűzéshez, amely a nagyhatalmi versengés új korszakában is garantálja Washington ellenálló és hiteles nukleáris erejének fenntartását. A folyamatos korszerűsítés alapvető feltétele a tengeri elrettentő képesség hosszú távú megbízhatóságának.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a Kreml ökle: ez Oroszország legnagyobb ellensége - Azt mondja, atomfegyvereket irányítottak Moszkvára

Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Magyar Péter óriási bejelentéseket tett az MTA-n
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility