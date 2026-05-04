Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere

A május 1-jén bejelentett szerződés mérnöki szolgáltatásokat, adatgyűjtő rendszereket és műszaki támogatást foglal magában, amelyeket a rakéták próbarepülései során alkalmaznak. A korszerűsített műszerrendszerek nagy pontosságú telemetriai adatokat gyűjtenek és továbbítanak a tesztindítások alatt. Ezek az információk lehetővé teszik a fegyver célpontosságának, megbízhatóságának és általános teljesítményének precíz kiértékelését valós hadműveleti körülmények között.

A repüléstesztelési műszerek kulcsszerepet töltenek be a Trident II D5 teljesítményjellemzőinek igazolásában. A rendszerek a röppálya követésétől a navigációs berendezések viselkedésén át a visszatérő egység leválásáig minden paramétert valós időben rögzítenek. A tesztindításokat elsősorban Ohio osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárókról hajtják végre. Az így nyert gyakorlati adatok nélkül a haditengerészet nem lenne képes hitelesen tanúsítani a fegyverrendszer bevetési készültségét.

A Trident II D5 az amerikai haditengerészet tengeri nukleáris elrettentő erejének központi eleme. Ez a fegyverrendszer határozza meg a jelenleg szolgálatban álló Ohio osztályú, valamint a jövőben rendszerbe álló Columbia osztályú tengeralattjárók hadműveleti rendeltetését.

Ezek a hajóegységek hosszú távú, rejtett járőrözést folytatnak, miközben szükség esetén azonnal képesek stratégiai csapásmérésre.

Ez a képesség teszi a Trident II rakétákat az Egyesült Államok nukleáris triádjának legjobb túlélőképességű, elválaszthatatlan elemévé.

A mostani szerződésmódosítás szorosan illeszkedik ahhoz a tágabb amerikai célkitűzéshez, amely a nagyhatalmi versengés új korszakában is garantálja Washington ellenálló és hiteles nukleáris erejének fenntartását. A folyamatos korszerűsítés alapvető feltétele a tengeri elrettentő képesség hosszú távú megbízhatóságának.

