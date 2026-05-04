Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz.

A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.

A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez.

A brit kormányfő londoni hivatala közölte azt is, hogy Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent orosz vállalatok ellen, amelynek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.

