Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij: nincs biztonságban Putyin győzelmi parádéja
Az ukrán drónerők megtámadták ma hajnalban Moszkvát – írja az RBK hírportál.
Nagy-Britannia is beszáll az ukrán gigahitelbe
Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz.
A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.
A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez.
A brit kormányfő londoni hivatala közölte azt is, hogy Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent orosz vállalatok ellen, amelynek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.
(MTI)
Támadás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.
Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
