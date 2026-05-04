Váratlan fordulat a háborúban: kiszivárgott Trump terve, fájdalmas döntésre kényszeríthetik Ukrajnát

Az ukrán lap forrásai szerint

Donald Trump emberei azt akarják elérni, hogy Ukrjana kössön tűzszünetet Oroszországgal és főleg Kijevre akarnak nyomást gyakorolni.

Nem világos, Ukrajna ezért mit kapna, kapna-e bármit, a lap csak arról szerzett információkat, hogy az Egyesült Államok elkezdené feloldani az Oroszországra kirótt szankciókat, a Kijevnek ígért biztonsági garanciák kérdését pedig később tárgyalnák.

A lap ezután hosszasan felidézi: az orosz-ukrán béketárgyalások már februárban megakadtak, az Egyesült Államok most azon dolgozik, hogy elindítsa az egyeztetéseket. Kijev és Moszvka elsősorban azért nem tudott megegyezni, mert Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donbaszról, Oroszország pedig olyan területeket is magának követel úgy, hogy ezeket nem foglalták el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images