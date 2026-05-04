Véget ért a törékeny béke: rakétacsapás ért egy olajnagyhatalmat, azonnal riasztották a lakosságot

Iráni dróntámadás nyomán tűz ütött ki hétfőn az Egyesült Arab Emírségek fudzsejrai olajipari központjában.
Az ország légvédelme három iráni rakétát semmisített meg, az incidensben pedig hárman megsérültek.
A fudzsejrai olajipari övezetben felcsapó lángokat a polgári védelem egységei azonnal elkezdték oltani. A támadásban három indiai állampolgár közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, akiket kórházba szállítottak. Az ország védelmi minisztériuma megerősítette, hogy a légvédelem három rakétát még a tenger felett sikeresen elfogott, egy negyedik pedig a vízbe csapódott. A fenyegetés miatt a hatóságok Dubajban és Abu-Dzabiban mobiltelefonos riasztást küldtek a lakosságnak.
A mostani csapás megtörte az öböl menti régió békésebb időszakát. Ez a viszonylagos nyugalom az április 8-án, pakisztáni közvetítéssel létrejött amerikai-iráni tűzszünet óta tartott. Mindeközben az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közzétett egy térképet, amin az látható, hogy kiterjesztették ellenőrzésüket a Hormuzi-szoros közelében lévő területekre, beleértve Fudzsejra és Horfakkán kikötőit is.
Nem ez volt az első eset, hogy az Egyesült Arab Emírségek energetikai infrastruktúrája célkeresztbe került. Március 14-én egy dróntámadás már tüzet és átmeneti fennakadásokat okozott a fudzsejrai kikötő olajtermináljaiban.
A város kulcsfontosságú az ország olajexportja szempontjából. Ide fut be ugyanis az a csővezeték, amely lehetővé teszi a nyersolaj eljuttatását az Ománi-öbölbe, teljesen megkerülve a konfliktusok sújtotta Hormuzi-szorost. Ennek a stratégiai elhelyezkedésnek köszönhetően az Egyesült Arab Emírségek akkor is képes folyamatosan ellátni a világpiacot, ha a szoros környéki vízi utak közvetlen veszélybe kerülnek.
Forrás: Reuters
