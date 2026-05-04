Véget ért a törékeny béke: rakétacsapás ért egy olajnagyhatalmat, azonnal riasztották a lakosságot

Iráni dróntámadás miatt tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek fudzsejrai olajipari központjában hétfőn. Az ország légvédelme három iráni rakétát megsemmisített, az incidensben pedig három ember megsérült, írja a Reuters. A támadás véget vetett a térségben április eleje óta tartó viszonylagos nyugalomnak.

Iráni dróntámadás nyomán tűz ütött ki hétfőn az Egyesült Arab Emírségek fudzsejrai olajipari központjában.

Az ország légvédelme három iráni rakétát semmisített meg, az incidensben pedig hárman megsérültek.

A fudzsejrai olajipari övezetben felcsapó lángokat a polgári védelem egységei azonnal elkezdték oltani. A támadásban három indiai állampolgár közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, akiket kórházba szállítottak. Az ország védelmi minisztériuma megerősítette, hogy a légvédelem három rakétát még a tenger felett sikeresen elfogott, egy negyedik pedig a vízbe csapódott. A fenyegetés miatt a hatóságok Dubajban és Abu-Dzabiban mobiltelefonos riasztást küldtek a lakosságnak.

A mostani csapás megtörte az öböl menti régió békésebb időszakát. Ez a viszonylagos nyugalom az április 8-án, pakisztáni közvetítéssel létrejött amerikai-iráni tűzszünet óta tartott. Mindeközben az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közzétett egy térképet, amin az látható, hogy kiterjesztették ellenőrzésüket a Hormuzi-szoros közelében lévő területekre, beleértve Fudzsejra és Horfakkán kikötőit is.

Nem ez volt az első eset, hogy az Egyesült Arab Emírségek energetikai infrastruktúrája célkeresztbe került. Március 14-én egy dróntámadás már tüzet és átmeneti fennakadásokat okozott a fudzsejrai kikötő olajtermináljaiban.

A város kulcsfontosságú az ország olajexportja szempontjából. Ide fut be ugyanis az a csővezeték, amely lehetővé teszi a nyersolaj eljuttatását az Ománi-öbölbe, teljesen megkerülve a konfliktusok sújtotta Hormuzi-szorost. Ennek a stratégiai elhelyezkedésnek köszönhetően az Egyesült Arab Emírségek akkor is képes folyamatosan ellátni a világpiacot, ha a szoros környéki vízi utak közvetlen veszélybe kerülnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images