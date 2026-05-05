A WHO most elmodta, mi történhetett a halálos kór miatt veszteglő tengerjárón

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden közölte, hogy a hantavírus-járvánnyal sújtott tengerjáró hajón az egymással szoros kapcsolatban álló utasok között emberről emberre terjedhetett a fertőzés.

A hantavírus jellemzően rágcsálók közvetítésével terjed. A WHO szerint azonban a hajón tartózkodó, egymással szoros érintkezésbe került személyek között közvetlenül is átadódhatott a kórokozó.

Ez a jelenség azért figyelemre méltó, mert a vírus esetében az emberről emberre történő átvitel rendkívül ritka, bár nem teljesen példa nélküli.

A hajó az Atlanti-óceánon, a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel. A tervek szerint a betegek evakuálását követően a tengerjáró a Kanári-szigetek felé folytatja útját.

A WHO hangsúlyozta, hogy a szélesebb lakosságot érintő járványügyi kockázat továbbra is alacsony.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vírus kétféle súlyos megbetegedést okozhat. Az Európában és Ázsiában jellemző törzsek veseérintettséggel járó vérzéses lázat (HFRS) váltanak ki, amelynek halálozási aránya 5-15 százalék. Az amerikai kontinensen előforduló változatok hantavírus okozta tüdőszindrómát (HPS) idéznek elő. Ennél a kezdeti influenzaszerű tünetek után a beteg tüdeje megtelik folyadékkal, majd légszomj és mellkasi szorítás lép fel.

A HPS esetében a légzőszervi tüneteket mutató betegek közel 40 százaléka is belehalhat a fertőzésbe.

A betegségre nincs célzott gyógymód, a kezelés kizárólag tüneti. Ez folyadékpótlásból, pihenésből és az egyes panaszok enyhítéséből áll. Éppen ezért kulcsfontosságú a megelőzés.

Forrás: Reuters

Hitelezés 2026

