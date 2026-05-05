Áttörés jöhet a Hormuzi-szorosnál: a rezsim kidolgozott egy új tervet, minden ezen múlhat
A Press TV iráni angol nyelvű csatorna értesülései szerint Teherán új elképzelést dolgozott ki a Hormuzi-szoroson közlekedéshez.

A kulcsfontosságú tengeri átjárón közlekedő járművek száma minimálisra csökkent, emiatt az egész világgazdaság súlyos energiaválsággal és inflációs kihívásokkal nézhet szembe. A több hete fennálló problémára

Teherán egy új megoldást dolgozott ki az értesülések szerint: jöhet egy új mechanizmus jöhet az áthaladáshoz.

A pontos részletek egyelőre nem ismertek, de néhány információt már tudni: a legkeskenyebb pontján néhány tucat kilométerre szűkölő átjárón áthaladni szándékozó hajók e-mailt kaphatnak. Ebben aprólékosan felvázolják a legfontosabb szabályokat, amik érintik a járműveket. Valószínűleg a közlekedőknek egy keretrendszerhez kell igazítaniuk az áthaladásukat. Fontos feltétel lesz, hogy a szükséges tranzitengedélyeket megszerezzék. Arról nem szólt az értesülés, hogy a korábban belengetett, hajónkénti 2 millió dolláros vámmal mi a helyzet, esetleg a szükséges engedély megszerzésének feltételévé tenné-e a síita hatalom.

A stabil közlekedés biztosítása azért is kulcsfontosságú, mivel az iráni rezsim az elmúlt időszakban több kereskedelmi járművet támadt meg a Hormuzi-szoros környékén. Ezek mindegyike keresztül akart haladni az átjárón, ám Teherán engedélye nélkül. Az atrocitásokra válaszul az Egyesült Államok meghirdette a „Szabadság Projekt” nevű hadműveletét, melynek lényege, hogy hadihajók biztosítása mellett segít a civil járműveknek áthaladni a szoroson. A bejelentés óta egyelőre a kezdeményezésnek nem láthatóak a konkrét eredményei, nem növekedett meg a forgalom a Perzsa-öböl bejáratánál.

Címlapkép forrása: Stringer/Getty Images

