Áttörést értek el az amerikaiak: megjelent az eszköz, amely esélyt sem hagy a hirtelen lecsapó drónoknak
A Textron Systems a FLEX 2026 hadgyakorlaton bemutatta CUSV típusú személyzet nélküli felszíni hajóját, amelyet a Sierra Nevada Corporation (SNC) BRAWLR légvédelmi indítóegységével szereltek fel. Ezzel egy kompakt, autonóm tengeri platformot hoztak létre a drónok, a robotrepülőgépek és az alacsonyan repülő fenyegetések elhárítására - tudósított az Army Recognition.

Az április 24. és 30. között Key Westben lezajlott gyakorlaton bemutatott integráció kiemelt jelentőségű. Lehetővé teszi ugyanis a kis hatótávolságú légvédelem előretolt tengeri telepítését személyzet nélküli egységeken, ami jelentősen növeli a túlélőképességet a vitatott műveleti területeken. A rendszer újrakonfigurálható moduláris rakétafegyverzetet kombinál az autonóm hajóval.

A fegyverzet integrációja fontos mérföldkő a CUSV számára, amelyet eredetileg aknamentesítésre, kikötővédelemre, valamint felderítési, megfigyelési és hírszerzési (ISR) feladatokra terveztek.

A Textron negyedik generációs hajója a vállalat drónfejlesztési tapasztalatain alapuló tengerészeti vezetési és irányítási rendszert használ.

A BRAWLR (Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher–Reconfigurable) az SNC expedíciós légvédelmi rendszercsaládjának kinetikus eleme. Az indítóegység egy nagyjából 1,5 × 1,5 × 2,1 méteres modul, amelynek üres tömege mintegy 1045 kilogramm. A rendszer négy adaptálható fegyverállással és 910 kilogrammos fegyverzeti kapacitással rendelkezik. A platform 360 fokban körbeforgatható, másodpercenként 40 fokos szögsebességgel mozog. A 0 és 45 fok közötti magassági irányszögét kifejezetten az alacsonyan, váratlanul és különböző irányokból megjelenő, kis méretű drónok elleni védekezésre optimalizálták.

Címlapkép forrása: Getty Images

