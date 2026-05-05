  • Megjelenítés
Az orosz fronttól messze erősíti meg a szárazföldi védelmét Ukrajna, de erre alapos oka van
Globál

Az orosz fronttól messze erősíti meg a szárazföldi védelmét Ukrajna, de erre alapos oka van

Portfolio
Ukrajna megerősíti védelmi képességeit a délnyugati határszakaszon, a nemzetközileg el nem ismert Transznisztria (Dnyeszter-mellék) közelében - számolt be az EuroMaidan Press.

Transznisztria Moldova azon területe, amelyet Oroszország a tiraszpoli kormányzaton keresztül ténylegesen ellenőriz. A régió Odesszától, Ukrajna legnagyobb fekete-tengeri kikötővárosától mindössze 50-80 kilométerre fekszik, és az ország területének nagyjából 12 százalékát teszi ki. A moldovai kormány többször követelte már az orosz csapatok kivonását, Moszkva azonban folyamatosan figyelmen kívül hagyja ezeket a felszólításokat.

A jelentés szerint a térségben egy többszintű erődítési rendszer kiépítése zajlik.

Különböző műszaki akadályokat létesítenek, emellett fejlesztik a frontvonallal párhuzamosan futó, úgynevezett rokádutak hálózatát. Ez jelentősen javítja az alakulatok mozgékonyságát, és szükség esetén lehetővé teszi a gyors csapatátcsoportosítást.

Az ukrán haderő kiemelt figyelmet fordít a harckészültségi ellenőrzésekre is. A parancsnokok folyamatosan szemlézik az egységeket, hogy felmérjék a csapatok ellátottságát, a személyi állomány feltöltöttségét és a védelmi állások állapotát. Ezenfelül azt is értékelik, hogy az alakulatok mennyire képesek hatékonyan reagálni egy esetleges katonai eszkalációra. A térségben felülvizsgálják a kórházak és a sebesültkiürítési rendszer készenlétét is, felkészülve a hirtelen megnövekedő egészségügyi igények kezelésére.

Még több Globál

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Áttörés jöhet a Hormuzi-szorosnál: a rezsim kidolgozott egy új tervet, minden ezen múlhat

Súlyos válság a világ egyik leggazdagabb országában: egész szektorok mennek tönkre

Ezeknek az intézkedéseknek a fő célja a délnyugati irányú védelem ellenállóképességének növelése. Emellett biztosítani kell, hogy a fegyveres erők bármilyen váratlan fejleményre felkészültek legyenek

- hangsúlyozzák az elemzők. Az ukrán parancsnokság hivatalos tájékoztatása szerint a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt áll, a védelmi előkészületek azonban megállás nélkül folytatódnak.

Moszkva korábban már terjesztett dezinformációkat Ukrajnáról, amelyekkel egy Transznisztriából induló esetleges támadást próbált előzetesen legitimálni. Az orosz vezetés azt állította, hogy francia és brit alakulatok érkeztek Odesszába a moldovai szakadár régió megfélemlítése céljából. Ezeket a vádakat azonban a mai napig semmilyen hiteles bizonyítékkal nem tudták alátámasztani.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford
Titokban hatalmas katonai hálózatot épített ki Oroszország a szomszédban: bármikor lecsaphatnak Ukrajnára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility