Az orosz fronttól messze erősíti meg a szárazföldi védelmét Ukrajna, de erre alapos oka van

Transznisztria Moldova azon területe, amelyet Oroszország a tiraszpoli kormányzaton keresztül ténylegesen ellenőriz. A régió Odesszától, Ukrajna legnagyobb fekete-tengeri kikötővárosától mindössze 50-80 kilométerre fekszik, és az ország területének nagyjából 12 százalékát teszi ki. A moldovai kormány többször követelte már az orosz csapatok kivonását, Moszkva azonban folyamatosan figyelmen kívül hagyja ezeket a felszólításokat.

A jelentés szerint a térségben egy többszintű erődítési rendszer kiépítése zajlik.

Különböző műszaki akadályokat létesítenek, emellett fejlesztik a frontvonallal párhuzamosan futó, úgynevezett rokádutak hálózatát. Ez jelentősen javítja az alakulatok mozgékonyságát, és szükség esetén lehetővé teszi a gyors csapatátcsoportosítást.

Az ukrán haderő kiemelt figyelmet fordít a harckészültségi ellenőrzésekre is. A parancsnokok folyamatosan szemlézik az egységeket, hogy felmérjék a csapatok ellátottságát, a személyi állomány feltöltöttségét és a védelmi állások állapotát. Ezenfelül azt is értékelik, hogy az alakulatok mennyire képesek hatékonyan reagálni egy esetleges katonai eszkalációra. A térségben felülvizsgálják a kórházak és a sebesültkiürítési rendszer készenlétét is, felkészülve a hirtelen megnövekedő egészségügyi igények kezelésére.

Ezeknek az intézkedéseknek a fő célja a délnyugati irányú védelem ellenállóképességének növelése. Emellett biztosítani kell, hogy a fegyveres erők bármilyen váratlan fejleményre felkészültek legyenek

- hangsúlyozzák az elemzők. Az ukrán parancsnokság hivatalos tájékoztatása szerint a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt áll, a védelmi előkészületek azonban megállás nélkül folytatódnak.

Moszkva korábban már terjesztett dezinformációkat Ukrajnáról, amelyekkel egy Transznisztriából induló esetleges támadást próbált előzetesen legitimálni. Az orosz vezetés azt állította, hogy francia és brit alakulatok érkeztek Odesszába a moldovai szakadár régió megfélemlítése céljából. Ezeket a vádakat azonban a mai napig semmilyen hiteles bizonyítékkal nem tudták alátámasztani.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images