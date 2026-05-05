Bejelentette Amerika: sikeresen indul Trump új katonai művelete - Karnyújtásnyira a hormuzi válság megoldása

Trump tegnap hirdette meg a Project Freedom (Szabadság Projekt) kezdeményezést: ennek lényege, hogy Amerika fegyveres kísérettel szabadítja ki a Perzsa-öbölben rekedt kereskedelmi hajókat, a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az amerikai erők aktívan segítenek a kereskedelmi hajóforgalom helyreállításában. Első lépésként két amerikai zászló alatt hajózó kereskedelmi hajót jutott át sikeresen a Hormuzi-szoroson és indult biztonságosan útnak”

– jelentette be a CENTCOM.

Címlapkép forrása: Tajh Payne/US Navy via Getty Images