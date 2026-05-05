Bejelentette Trump: Amerika tüzet nyitott az iráni gárdistákra
Az amerikai haderő tüzet nyitott Irán gyorsnaszádjaira, miután azok rálőttek egy dél-koreai teherhajóra – jelentette be Donald Trump Truth Social oldalán.

Trump bejelentése szerint az akciót a Project Freedom (Szabadság Projekt) keretein belül hajtották végre, az elnök emellett felszólította Dél-Koreát is arra, hogy csatlakozzanak a műveletbe.

Szétlőttünk hét kishajót, vagy ahogy ők hivatkoznak rájuk, gyorsnaszádot. Nincs már másuk. A dél-koreai hajót kivéve senkit nem ért kár a Hormuzi-szoroson”

– írta Trump, majd bejelentette, hogy reggel sajtótájékoztatót ad majd a védelmi miniszter és vezérkari főnök.

A tegnap bejelentett Project Freedom lényege, hogy Amerika „átkíséri” a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt hajókat, eddig nem volt világos, hogy ez azt is jelenti, hogy iráni hajókra is katonai képességekre is rálőnek-e. Úgy néz ki, ez fegyveres kíséretet jelent.

Irán nem erősítette meg az amerikai támadásról szóló híreket, Trump bizonyítékot nem közölt. Ez talán a reggeli sajtótájékoztatón várható.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

