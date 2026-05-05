Bejelentette Zelenszkij: elindul a megtorlás Putyinnal szemben – Masszív csapásra számíthat Oroszország

Zelenszkij elnök arról beszélt: „teljesen cinikus,” hogy Oroszország tűzszünetet kér Ukrajnától, közben súlyos támadások sorozatát hajtja végig az országgal szemben.
Minden nap lehetősége van Oroszországnak arra, hogy tüzet szüntessen, leállítsa a háborút, ezzel megelőzze válaszcsapásainkat. Kell a béke, valós lépések kellenek ehhez. Ukrajna most arányos válaszcsapást fog kezdeni”
– mondta az ukrán államfő.
Oroszország ma reggel 11 ballisztikus rakétát és 164 kamikaze drónt indított Ukrajna ellen,
a rakéták nagy része, legalább 8 darab, áthatolt a légvédelmen és célt ért.
Oroszország május 9-ére jelentett be tűzszünetet, Zelenszkij elnök május 6-ára.
