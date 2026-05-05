Bejelentette Zelenszkij: kilőtték Oroszországra az F-5-ös rakétát - Mélyen az ellenséges országban végeztek súlyos csapást
Élesben használta Oroszország területe ellen az F-5 Flamingo cirkálórakétát Ukrajna – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Flamingo rakétákat éjjel lőtték ki Oroszországra – 1500 kilométeres távolságon mértek csapást egy Csebokszari térségében működő hadiipari üzemre.

A fegyver azért érdekes, mert ez Ukrajna első, teljesen saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú cirkálórakétája, működési elvét a második világháborús német V-1-es cirkálórakétához szokták hasonlítani. A fegyver hatótávolsága elvileg 3000 kilométer, képes akár 5 kilométer magasan is repülni.

