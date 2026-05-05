Értetlenül állnak a szakértők a felbukkant halálos fertőzés előtt, ezt kell tudni a hantavírusról

A hantavírusokat a rágcsálók terjesztik a testváladékaikkal és az ürülékükkel. Az ember jellemzően akkor fertőződik meg, amikor a rágcsálók beszáradt ürülékéből származó részecskéket lélegzi be, például takarítás vagy sepregetés közben. Ritkábban az is előfordul, hogy szennyezett tárgyak érintése, illetve rágcsálóharapás vagy -karmolás okozza a fertőzést.
Emberről emberre egyetlen törzs, a dél-amerikai Andes-vírus képes terjedni, de ez is csak kivételes esetekben fordul elő.
A vírus kétféle súlyos megbetegedést okozhat. Az Európában és Ázsiában jellemző törzsek veseérintettséggel járó vérzéses lázat (HFRS) váltanak ki, amelynek halálozási aránya 5-15 százalék. Az amerikai kontinensen előforduló változatok hantavírus okozta tüdőszindrómát (HPS) idéznek elő. Ennél a kezdeti influenzaszerű tünetek után a beteg tüdeje megtelik folyadékkal, majd légszomj és mellkasi szorítás lép fel.
A HPS esetében a légzőszervi tüneteket mutató betegek közel 40 százaléka is belehalhat a fertőzésbe.
A betegségre nincs célzott gyógymód, a kezelés kizárólag tüneti. Ez folyadékpótlásból, pihenésből és az egyes panaszok enyhítéséből áll. Éppen ezért kulcsfontosságú a megelőzés. Ennek része a rágcsálók távoltartása a lakókörnyezettől, az élelmiszerek megfelelő tárolása és a nyílások tömítése. Ugyanilyen fontos a rágcsálóürülék biztonságos, fertőtlenítőszerrel és védőkesztyűvel történő eltakarítása.
A WHO hétfőn közölte, hogy a lakosságra nézve alacsony a kockázat, így nincs ok a pánikra.
A szakértőket ugyanakkor meglepte, hogy a betegség hogyan terjedhetett el egy hajón. Charlotte Hammer, a Cambridge-i Egyetem epidemiológusa több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt. Elképzelhető, hogy a rágcsálók potyautasként kerültek a fedélzetre. Az is lehetséges, hogy az utasok még az argentínai kikötőben fertőződtek meg, mivel a betegség lappangási ideje akár nyolc hét is lehet. Bár ekkora léptékben rendkívül valóságszerűtlen, elméletben az emberről emberre történő terjedés is felmerült. A WHO közleménye szerint jelenleg is részletes vizsgálat zajlik, amely a vírus genetikai szekvenálását is magában foglalja.
A megbetegedés tavaly került a figyelem középpontjába. Ekkor derült ki, hogy Gene Hackman Oscar-díjas színész felesége, Betsy Arakawa 65 éves korában hantavírus okozta tüdőszindrómában hunyt el új-mexikói otthonukban. A birtok több melléképületében is elhullott rágcsálókat és rágcsálófészkeket találtak.
