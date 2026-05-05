Fegyveres férfira lőttek rá Trump testőrei: tűzharc volt Washingtonban, nem kizárt, hogy az alelnök volt a célpont
Az amerikai vezetők védelméért felelős Titkosszolgálat (Secret Service) ügynökei hétfőn tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival a Fehér Ház közelében - tudósított a Politico.

Az eset a késő délutáni órákban történt a Washington-emlékmű térségében. Matthew Quinn, a Secret Service igazgatóhelyettese a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy civil ruhás ügynökök észleltek egy fegyvert tartó személyt, majd erősítést kértek.

A férfi menekülés közben tüzet nyitott a helyszínre érkező ügynökökre, akik viszonozták a lövéseket.

A támadónál fegyvert találtak, de a szándékairól egyelőre nem tudni részleteket.

Hogy a támadás az elnök ellen irányult-e vagy sem, azt még nem tudom, de ki fogjuk deríteni"

– mondta Quinn.

Az igazgatóhelyettes azt is közölte, hogy JD Vance alelnök konvoja nem sokkal a lövöldözés előtt haladt át a területen.

A tűzharcban a gyanúsított és egy ártatlan 15 éves járókelő sérült meg. A gyanúsítottat őrizetbe vették, kórházba szállították. A sérült civil is kórházi ellátást kapott, állapota nem életveszélyes.

