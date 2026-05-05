Felrobbant egy tüzijátékgyártó üzem Kínában: rengetegen vesztették életüket

A robbanás a Csangsa városához tartozó Liujang megyei jogú városban történt, a Huaseng Fireworks Manufacturing and Display üzemében. Liujang Kína egyik legjelentősebb tűzijátékgyártó központja. A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint

a helyszínen nagy mennyiségű kész- és félkész termék gyulladt meg, ez sorozatos robbanásokat okozott.

A raktárterületen tárolt jelentős mennyiségű lőpor a mentőcsapatok biztonságát is veszélyeztette.

Csen Po-csang, Csangsa polgármestere egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a keresési és mentési műveletek nagyrészt befejeződtek. Az áldozatok azonosítása azonban még folyamatban van. A polgármester részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és bocsánatot kért a nyilvánosságtól.

Rendkívüli fájdalmat és mély megbánást érzünk

- mondta.

Az állami televízió drónfelvételein jól látható, hogy a helyszín egyes részein még kedden is fehér füst szállt fel. Az üzem épületei összeomlottak vagy súlyosan megrongálódtak. Több ember is a törmelék alatt rekedt, a megközelítési útvonalak pedig járhatatlanná váltak.

A mentésben több száz szakember vett részt. A hatóságok a robbanás helyszínéhez közeli két lőporraktár miatt evakuálták a veszélyzóna lakosait.

Hszi Csin-ping kínai elnök "minden erőfeszítés" megtételére szólított fel az eltűnt személyek felkutatása és a sérültek ellátása érdekében.

Elrendelte a robbanás okának gyors kivizsgálását, valamint a felelősök szigorú számonkérését.

Emellett hatékonyabb kockázatfelmérést és biztonsági ellenőrzéseket követelt a veszélyes iparágakban.

