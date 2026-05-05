Hamarosan csatlakozhat Amerikához a világ egyik legerősebb országa a kulcsfontosságú hadműveletben

Donald Trump amerikai elnök növeli a nyomást a szövetségesein, hogy csatlakozzanak hozzá a Hormuzi-szorosban végrehajtott hadművelethez.

A Korean Times információi szerint a dél-koreai kormány vizsgálja, hogyan tudna csatlakozni az Egyesült Államokhoz a Perzsa-öböl bejáratnál. A bejelentés azt követően jött, hogy robbanás történt egy dél-koreai zászló alatt közlekedő hajón a térségben. Washington azt állítja, hogy egyértelműen iráni támadás okozta a súlyos incidenst, ezzel fokozza a nyomást szövetségesére, hogy az csatlakozzon a nemrégiben induló „Szabadság Projekt” hadművelethez. A lépés célja, hogy a térségben hosszú hetek óta várakozó kereskedelmi hajók számára biztosítsa az áthaladást.

A kormány azt az elvet vallja, hogy a nemzetközi tengeri áthaladás biztonsága és a szabad hajózás minden nemzet közös érdekét szolgálja, és azt a nemzetközi joggal összhangban kell védeni

– írta az elnöki hivatal közleményében.

Hozzátették, hogy az együttműködéssel kapcsolatban Szöul és Washington folyamatosan konzultál egymással. Kijelentették továbbá, hogy az Egyesült Államok javaslatát a „Koreai-félsziget katonai készültségi szintje és a hazai törvények alapján vizsgáljuk felül”. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter május 5-én a távol-keleti országok mellett az európai szövetségeseket is arra kérte, hogy csatlakozzanak a művelethez.

A nyugati nagyhatalom már a konfliktus kezdete óta arra próbálja rávenni a vele szoros katonai kapcsolatot ápoló országokat, hogy

küldjenek hadihajókat a Hormuzi-szorosba, de eddig nem találtak nyitottságra.

