Hát itt meg mi történik? Trump óriási győzelmet ünnepel, miközben a fontos tengeri szorosban továbbra is nagy a baj

Az elnök a Hugh Hewitt műsorvezetőnek adott telefonos interjúban kitért a tűzszünet megsértését firtató egyenes válasz elől. "Ezt nem tudom megmondani" - reagált a kérdésre, majd hozzátette: "Akárhogy is alakul, mi nyerünk." Trump az amerikai haderő képességeit méltatta, külön kiemelve, hogy Irán egykori 159 hajóból álló flottája teljesen megsemmisült. "Most egyetlen hajóval sem rendelkeznek, mind a tenger fenekén van" - jelentette ki.
Trump arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok a Project Freedom hadművelet keretében átvette az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
Azt mondták, hogy elfoglalják a Hormuzi-szorost. Egy ideig azt hittük, hogy talán sikerült is nekik, de végül mi vettük át tőlük az irányítást
- fogalmazott az elnök.
Az emelkedő olajárakkal kapcsolatos aggodalmakra reagálva elmondta: számított arra, hogy a kőolaj hordónkénti ára akár a 250 dollárt is elérheti. Szerinte azonban "zseniális" fejlemény, hogy az olajszállító tartályhajók most az Egyesült Államokba tartanak nyersanyagért.
Irán dúsítotturán-készletének sorsáról Trump meglepő módon lekicsinylően beszélt. Pedig a készletek átadása az egyik legfontosabb amerikai feltétel a tárgyalásokon.
Értékét tekintve nem túl jelentős, és valószínűleg már nem is használható fel
- mondta. Ezzel a júniusi Midnight Hammer hadműveletre utalt, amelynek során az amerikai erők állítólag megsemmisítették Irán nukleáris kapacitásait. Ugyanakkor hozzáfűzte: mindenképpen szeretnék megszerezni a dúsított uránt, "hogy Teherán ne essen kísértésbe".
Az elnök végül kijelentette: meggyőződése, hogy ha az iráni nép elegendő fegyverhez jutna, akkor fellázadna és "visszavágna" a rezsimnek.
Trump interjújának majd minden mondatával akadnak komoly bökkenők: a valóság az, hogy az irái rakéta- és drónfenyegetés miatt a Hormuzi szoros továbbra is nehezen járható, a forradalmi gárda kisebb, de teherhajók vegzálására tökéletesen alkalmas hajói közül sok továbbra is működőképes, az uránkészlet sorsáról senki nem tud biztosat, az iráni nép pedig látványosan nem lázadt fel az amerikai akcióktól felbátorodva.
