Hatalmas a baj Oroszországban: telibe találták a hadsereget ellátó egyik legfontosabb üzemet

A május 5-re virradó éjszakai csapások egyik fő célpontja a Csuvas Köztársaságban található csebokszári VNIIR-Progressz állami kutatóintézet volt.

A létesítmény nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket, valamint elektronikai hadviselési rendszereket fejleszt.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az intézet többek között Kometa típusú antennákat is gyárt. Ezeket az orosz hadsereg Sahed drónokban, Iszkander-K robotrepülőgépekben és irányított légibombákban egyaránt alkalmazza. Helyi lakosok felvételein hatalmas tűz látszott a létesítmény területén. Orosz Telegram-csatornák szerint a csapást az ukrán gyártmányú FP-5 Flamingo rakétával hajtották végre, majd reggel fél nyolc körül drónok is támadták az intézetet. Az ukrán határtól mintegy 1200 kilométerre fekvő központot korábban is érte már ukrán támadás.

A másik kiemelt célpont a Leningrádi területen működő kirisi kőolajfinomító (KINEF) volt, amely Oroszország három legnagyobb ilyen üzeme közé tartozik. Éves feldolgozókapacitása mintegy 20-21 millió tonna nyersolaj. A létesítmény az ország teljes finomított olajtermék-kibocsátásának több mint 6 százalékát adja, beleértve a hadsereget ellátó üzemanyagokat is. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója megerősítette, hogy a finomító volt a támadás fő célpontja. A NASA FIRMS tűzfigyelő rendszere több tűzgócot is jelzett az üzem térségében.

A csapássorozat a megszállt Krím félszigetre, valamint Voronyezsre és Kazanyra is kiterjedt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester öt, a főváros felé közelítő drón megsemmisítéséről számolt be. Az orosz védelmi minisztérium összesen 289 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette a különböző régiókban. Legalább 18 orosz repülőtéren rendeltek el ideiglenes forgalomkorlátozást, légiriadót pedig az ukrán határtól akár 2000 kilométerre fekvő területeken is fújtak.

A Flamingo rakétát a vitatott megítélésű Fire Point hadiipari vállalat fejlesztette, és tavaly nyáron mutatták be a nyilvánosságnak. Volodimir Zelenszkij elnök korábban Ukrajna "legsikeresebb rakétájának" nevezte a fegyvert. Az eszköz 1000 kilogrammos robbanófejjel és 3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Bevetése 2025 novembere óta vált gyakoribbá.

