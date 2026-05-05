  • Megjelenítés
Hatalmas a baj Oroszországban: telibe találták a hadsereget ellátó egyik legfontosabb üzemet
Globál

Hatalmas a baj Oroszországban: telibe találták a hadsereget ellátó egyik legfontosabb üzemet

Portfolio
Ukrajna az éjszaka folyamán nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több orosz régió ellen. A célpontok között a hadiipar szempontjából kulcsfontosságú létesítmények is szerepeltek - számolt be a Kyiv Independent.

A május 5-re virradó éjszakai csapások egyik fő célpontja a Csuvas Köztársaságban található csebokszári VNIIR-Progressz állami kutatóintézet volt.

A létesítmény nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket, valamint elektronikai hadviselési rendszereket fejleszt.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az intézet többek között Kometa típusú antennákat is gyárt. Ezeket az orosz hadsereg Sahed drónokban, Iszkander-K robotrepülőgépekben és irányított légibombákban egyaránt alkalmazza. Helyi lakosok felvételein hatalmas tűz látszott a létesítmény területén. Orosz Telegram-csatornák szerint a csapást az ukrán gyártmányú FP-5 Flamingo rakétával hajtották végre, majd reggel fél nyolc körül drónok is támadták az intézetet. Az ukrán határtól mintegy 1200 kilométerre fekvő központot korábban is érte már ukrán támadás.

A másik kiemelt célpont a Leningrádi területen működő kirisi kőolajfinomító (KINEF) volt, amely Oroszország három legnagyobb ilyen üzeme közé tartozik. Éves feldolgozókapacitása mintegy 20-21 millió tonna nyersolaj. A létesítmény az ország teljes finomított olajtermék-kibocsátásának több mint 6 százalékát adja, beleértve a hadsereget ellátó üzemanyagokat is. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója megerősítette, hogy a finomító volt a támadás fő célpontja. A NASA FIRMS tűzfigyelő rendszere több tűzgócot is jelzett az üzem térségében.

A csapássorozat a megszállt Krím félszigetre, valamint Voronyezsre és Kazanyra is kiterjedt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester öt, a főváros felé közelítő drón megsemmisítéséről számolt be. Az orosz védelmi minisztérium összesen 289 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette a különböző régiókban. Legalább 18 orosz repülőtéren rendeltek el ideiglenes forgalomkorlátozást, légiriadót pedig az ukrán határtól akár 2000 kilométerre fekvő területeken is fújtak.

A Flamingo rakétát a vitatott megítélésű Fire Point hadiipari vállalat fejlesztette, és tavaly nyáron mutatták be a nyilvánosságnak. Volodimir Zelenszkij elnök korábban Ukrajna "legsikeresebb rakétájának" nevezte a fegyvert. Az eszköz 1000 kilogrammos robbanófejjel és 3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Bevetése 2025 novembere óta vált gyakoribbá.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Súlyosan megfenyegette Moszkva Kijevet, gyorsan jött is a reakció - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Megindult a folyamat, ami a múltban világháborúkhoz vezetett – Min múlhat, hogy ez most máshogy lesz?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility