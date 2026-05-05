  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: Donald Trump katonai akciója lényegében kudarcot vallott - Tovább fenyegeti a világot az iráni atomkészlet
Globál

Hírszerzési jelentés: Donald Trump katonai akciója lényegében kudarcot vallott - Tovább fenyegeti a világot az iráni atomkészlet

Portfolio
Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Irán atomfegyver-előállítási képessége lényegében nem változott tavaly nyár óta. Elemzők akkor úgy becsülték, hogy az amerikai–izraeli csapások nagyjából kilenc-tizenkét hónappal vetették vissza a fejlesztéseket. Az azóta zajló háború során alig támadtak nukleáris létesítményeket Amerika és Izrael erői, így az iráni dúsítotturán-készletek lényegében továbbra is érintetlenek - tudta meg a Reuters.

A becsült áttörési idő annak ellenére maradt változatlan, hogy

Donald Trump elnök részben éppen az iráni atomprogram megakadályozása érdekében indította el a februári, Irán elleni támadást.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdett légicsapásai elsősorban hagyományos katonai célpontokra, például az iráni hadiipar bázisaira és a légvédelmi rendszerekre irányultak. Bár Izrael néhány nukleáris létesítményt is támadott – köztük márciusban egy urándúsító üzemet –, az amerikai csapások nem a nukleáris infrastruktúrát vették célba.

A tavaly júniusi, tizenkét napos hadművelet során az Egyesült Államok súlyos károkat okozott a natanzi, a fordói és az iszfaháni nukleáris komplexumokban. Ezek akkoriban Irán legfőbb ismert dúsítóüzemei voltak. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azonban azóta sem tudta ellenőrizni mintegy 440 kilogramm, 60 százalékra dúsított urán hollétét. A szervezet becslése szerint a teljes, magasan dúsított uránkészlet további feldolgozás után akár tíz nukleáris robbanófej előállításához is elegendő lenne.

Még több Globál

Filléres eszköz hozhatja el a tartós békét a világba? – Ukrajna mutatja az utat a rohamosan fejlődő technológiában

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Bejelentette Zelenszkij: kilőtték Oroszországra az F-5-ös rakétát - Mélyen az ellenséges országban végeztek súlyos csapást

Az amerikaiak az utóbbi hetekben egy szárazföldi különleges művelet lehetőségét is mérlegelték a dúsított urán megszerzése céljából. A tervek szerint különleges alakulatok próbálnák megkaparintani az iszfaháni alagútrendszerben tárolt, magasan dúsított uránkészletet. Elemzők szerint azonban ez egy rendkívül kockázatos vállalkozás lenne.

A háború április 7-én fegyverszünettel állt le, miután Washington és Teherán tárgyalásokat kezdett, a helyzet azonban továbbra is pattanásig feszült.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját

Figyelmeztetést kapott Trump a nagy bejelentés után - Az egész világnak üzent Amerika ellensége

Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility