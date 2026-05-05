Itt az újabb jel: hatalmas bajban van az ismert autógyártó, tömeges leépítések jönnek

A vállalat kedden kezdett egyeztetéseket a dolgozókkal a tervezett leépítésről, amely Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot egyaránt érinti. Ez a lépés

az európai munkaerő-állomány nagyjából tíz százalékára terjed ki, mivel a régióban jelenleg mintegy 9300-an dolgoznak a cégnél.

A sunderlandi gyár két gyártósorának összevonása mellett a Nissan tárgyalásokat folytat a kínai Cheryvel és más lehetséges partnerekkel. A megbeszélések célja, hogy a felszabaduló gyártókapacitást külső autógyártók kihasználhassák.

Az üzem jelenleg mindössze ötvenszázalékos kapacitáskihasználtsággal működik.

A vállalat a konkrét tárgyalásokat nem kívánta kommentálni. Azt azonban közölték, hogy külső partnerekkel vizsgálnak lehetőségeket az üzem kapacitáskihasználtságának maximalizálása érdekében" A Nissan szerint ezek az intézkedések elengedhetetlenek a cég európai jövőjének védelméhez és a munkahelyek hosszú távú megőrzéséhez.

Továbbá ahhoz is elengedhetetlenek, hogy a vállalat nyereségesen tudjon versenyezni az európai piacon.

A sunderlandi gyár sorsa már korábban kérdésessé vált, miután a Nissan globális szinten egy nagyszabású szerkezetátalakítást jelentett be. Ennek keretében a vállalat több üzemet bezár, és világszerte mintegy 20 ezer munkahely megszüntetését tervezi.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 27. Meglepő bejelentés jött a magyarok egyik kedvelt autómárkájától

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images