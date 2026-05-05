  • Megjelenítés
Itt az újabb jel: hatalmas bajban van az ismert autógyártó, tömeges leépítések jönnek
Globál

Itt az újabb jel: hatalmas bajban van az ismert autógyártó, tömeges leépítések jönnek

Portfolio
A Nissan európai átszervezésbe kezdett: mintegy 900 irodai munkahely megszüntetését tervezi a kontinensen. Emellett összevonja két gyártósorát az angliai sunderlandi üzemben, miközben a japán autógyártó világszintű pénzügyi problémákkal küzd - írta a Financial Times.

A vállalat kedden kezdett egyeztetéseket a dolgozókkal a tervezett leépítésről, amely Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot egyaránt érinti. Ez a lépés

az európai munkaerő-állomány nagyjából tíz százalékára terjed ki, mivel a régióban jelenleg mintegy 9300-an dolgoznak a cégnél.

A sunderlandi gyár két gyártósorának összevonása mellett a Nissan tárgyalásokat folytat a kínai Cheryvel és más lehetséges partnerekkel. A megbeszélések célja, hogy a felszabaduló gyártókapacitást külső autógyártók kihasználhassák.

Az üzem jelenleg mindössze ötvenszázalékos kapacitáskihasználtsággal működik.

Még több Globál

Jó hírekkel rukkolt elő a Magyarországon is jelen lévő autóipari multi

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Műholdfelvételek igazolják: nagy a baj Oroszországban

A vállalat a konkrét tárgyalásokat nem kívánta kommentálni. Azt azonban közölték, hogy külső partnerekkel vizsgálnak lehetőségeket az üzem kapacitáskihasználtságának maximalizálása érdekében" A Nissan szerint ezek az intézkedések elengedhetetlenek a cég európai jövőjének védelméhez és a munkahelyek hosszú távú megőrzéséhez.

Továbbá ahhoz is elengedhetetlenek, hogy a vállalat nyereségesen tudjon versenyezni az európai piacon.

A sunderlandi gyár sorsa már korábban kérdésessé vált, miután a Nissan globális szinten egy nagyszabású szerkezetátalakítást jelentett be. Ennek keretében a vállalat több üzemet bezár, és világszerte mintegy 20 ezer munkahely megszüntetését tervezi.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő bejelentés jött a magyarok egyik kedvelt autómárkájától

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Botrány a Morgan Stanley magyar irodája körül: szigorúan tiltott dolgokat végezhettek, nyomozás indult
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility