Jó hírekkel rukkolt elő a Magyarországon is jelen lévő autóipari multi

Növekvő első negyedéves EBIT-eredményről számolt be a Schaeffler autóipari és ipari beszállító - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.

A Schaeffler-csoport honlapján közzétett adatok szerint a vállalat árbevétele közel 5,8 milliárd euró volt az idei első negyedévben, a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére az árfolyamhatások nélküli növekedés 1 százalék volt.

A rendkívüli tételek előtti EBIT (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) 285 millió euróra emelkedett az idei első negyedévben az előző év azonos időszakában elért 276 millió euróról.

A vállalat közlése szerint az E-Mobility divízió jövedelmezősége javul, a Powertrain & Chassis és a Vehicle Lifetime Solutions két számjegyű EBIT-marzsot mutat, a Bearings & Industrial Solutions bevételei az átlag felett növekedtek Kínában.

A Schaeffler-csoport szabad cash flow-ja - a fúziókhoz és felvásárlásokhoz kapcsolódó pénzmozgások nélkül - szezonális tényezők miatt -209 millió euró volt az első negyedévben.

A Schaeffler megerősítette, hogy

2026-ra 22,5-24,5 milliárd eurós árbevételre, valamint 3,5-5,5 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT-arányos nyereségre számít.

A fúziókhoz és felvásárlásokhoz kapcsolódó pénzmozgások előtti szabad cash flow várhatóan 100-300 millió eurót tesz ki.

A Schaeffler jelentése szerint 2026. március 31-én a vállalat alkalmazottainak száma világszerte 109 549 fő volt, szemben az egy negyedévvel korábbi 110 753-mal.

A vállalatcsoport több mint 250 telephellyel rendelkezik 55 országban. A Schaeffler a világ egyik legnagyobb családi vállalata és Németország egyik leginnovatívabb cégcsoportja.

