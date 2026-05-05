Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford

A USS Gerald R. Ford távozása

átmenetileg csökkenti a térségben elérhető haditengerészeti légi kapacitást.

Kevesebb bevethető repülőszázad marad a régióban, ami szűkebb csapásmérési redundanciát és kisebb rugalmasságot eredményez az egyidejű fenyegetésekre való reagálásban. Ez különösen akkor válhat kritikussá, ha Irán nagyszabású rakéta- vagy dróntámadással eszkalálja a helyzetet. A szélesebb amerikai erőstruktúra ugyanakkor lényegében változatlan marad. Más hordozók, felszíni hadihajók, tengeralattjárók és szárazföldi telepítésű repülőgépek továbbra is biztosítják a többrétegű védelmet és a csapásmérési képességet a térségben.

Az iráni konfliktus során a Ford rugalmas és magas túlélőképességű platformként működött.

Csökkentette a fogadó országok bázisaitól való függést, és biztosította a kulcsfontosságú hajózási útvonalak védelmét.

Emellett központi vezetési csomópontként integrálta a haditengerészeti, a légi és az összhaderőnemi műveleteket. A F/A-18E/F Super Hornetek precíziós csapásokat mértek a rakétaindító állásokra, a radarrendszerekre, a parancsnoki központokra és a haditengerészeti célpontokra. A EA-18G Growlerek eközben az iráni integrált légvédelmi hálózat zavarásáért feleltek.

A rotáció stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy az amerikai műveletek a kezdeti csapásmérő készültségből tartós jelenléti üzemmódba váltanak. A Ford kivonása megőrzi a haditengerészet legfejlettebb eszközének hosszú távú bevethetőségét. Eközben a repülőgép-hordozó csapásmérő kötelékek gyors visszatelepítésének képessége biztosítja az elrettentő erő fennmaradását az egyes hajók ciklusos váltása ellenére is.

A Ford-osztály névadó egysége egy több mint 100 ezer tonnás, nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó, két atomreaktora gyakorlatilag korlátlan hatótávolságot biztosít. Ennek köszönhetően a hajó

regionális támaszpontok nélkül is képes tartós jelenlétet fenntartani a vitatott tengeri övezetekben.

Fedélzeti repülőköteléke F/A-18E/F Super Hornet vadászbombázókból, EA-18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépekből, E-2D Advanced Hawkeye légtérellenőrző gépekből, C-2A logisztikai repülőgépekből és MH-60R/S helikopterekből áll. Ezek az eszközök együttesen lefedik a csapásmérés, a légi fölény, az elektronikai hadviselés, a felderítés és a tengeralattjáró-elhárítás teljes spektrumát.

Címlapkép forrása: Samir Jordamovic/Anadolu via Getty Images