Kész, vége: megbukott a román kormány!
Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.

Nicușor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

Ilie Bolojan a koalíció második legnagyobb pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőjeként került a kormányfői székbe. A koalíció legnagyobb ereje, a szociáldemokraták azonban április 20-án megvonták tőle a bizalmat, majd kiléptették a kormányból az összes miniszterüket és a magasabb rangú kormánytagokat. A PSD aztán meglepő módon az AUR-ral nyújtotta be a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.

A koalícióban részt vett még a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), illetve a nemzetiségi képviselők.

Címlapkép: Ilie Bolojan az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány előtt. Forrás: MTI/AP/Vadim Girda

