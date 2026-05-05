A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.
A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
Nicușor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
Ilie Bolojan a koalíció második legnagyobb pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőjeként került a kormányfői székbe. A koalíció legnagyobb ereje, a szociáldemokraták azonban április 20-án megvonták tőle a bizalmat, majd kiléptették a kormányból az összes miniszterüket és a magasabb rangú kormánytagokat. A PSD aztán meglepő módon az AUR-ral nyújtotta be a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.
A koalícióban részt vett még a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), illetve a nemzetiségi képviselők.
Címlapkép: Ilie Bolojan az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány előtt. Forrás: MTI/AP/Vadim Girda
Félelmetes képességgel bír az új amerikai mesterséges intelligencia, a világ nagy részét teljesen kizárták a tesztelésből
EP képviselők: az európai jogszabályok képtelenek kezelni a szuperhackelő AI-t
A GPT-5.5 az új kiberbiztonsági tesztekben felveszi a versenyt a nagy port kavart Mythos Preview-val
Az új eredmények szerint a Mythos által jelentett kiberfenyegetés nem „egy adott modellre jellemző áttörés”.
Kész, vége: megbukott a román kormány!
Bizalmatlansági indítvány vetett véget Ilie Bolojan miniszterelnökségének.
Óriási botrány a régióban: az amerikai csapatmozgások miatt estek egymásnak a vezetők, nyílt árulást emlegetnek
Nagy a gubanc a NATO keleti bástyájánál.
Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég
Új szabályozási keret jöhet.
Elképesztő összeg menthetné meg a teljes lejtmenettől a magyar építőipart
Az Opten adatai szerint tovább szűkült a vállalkozói bázis.
Hírszerzési jelentés: Donald Trump katonai akciója lényegében kudarcot vallott - Tovább fenyegeti a világot az iráni atomkészlet
Semmit nem sikerült haladni a második támadással.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?