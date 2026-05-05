Kiszivárgott: Trump a támadás előtt titokban üzent az Egyesült Államok legnagyobb ellenségének

Amerikai források szerint a figyelmeztetést vasárnap egy magas rangú kormányzati tisztviselő juttatta el az iráni félnek. Az üzenet a „Szabadság” hadművelet közelgő megindítására vonatkozott. A tájékoztatás időzítése egybeesett Donald Trump amerikai enök aznap esti Truth Social-bejegyzésével. Ez a lépés arra utal, hogy

a Fehér Ház igyekezett csökkenteni az eszkaláció kockázatát.

A hadművelet hétfői első napján Irán több támadást hajtott végre a szoroson áthaladó amerikai hadihajók, a térségben tartózkodó kereskedelmi hajók és az Emírségek ellen. Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök kedden ennek ellenére igyekezett kisebbíteni az iráni akciók jelentőségét. Caine szerint a támadások „a nagyszabású harci cselekmények újraindításának küszöbe alatt maradtak”. Hegseth pedig azt állította, számítottak rá, hogy „lesz némi súrlódás” a művelet kezdetén. Mindketten hangsúlyozták ugyanakkor, hogy

az amerikai haderő kész gyorsan újraindítani a háborút, ha Trump utasítást ad rá.

A hadművelet az első huszonnégy órában érdemben nem növelte az olaj- és áruforgalmat a szorosban. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint hétfőn mindössze két amerikai zászló alatt közlekedő hajó haladt át, kedden pedig egy sem. Bár Hegseth azt állította, hogy „százak állnak sorba”, a hajózási társaságok egyelőre nem bíznak a kormányzat által nyújtott biztonsági garanciákban.

Iráni oldalról kedden nem érkezett újabb támadás a hajók ellen. Mohammad Báger Gálibáf házelnök az X-en azt írta, hogy Irán a hétfői válaszlépéseivel „új egyenletet” teremtett. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint a Pakisztán közvetítésével zajló amerikai-iráni tárgyalások „haladnak”. Egyúttal arra szólította fel a Trump-kormányzatot, hogy ne hagyja, hogy „rosszakarók visszarántsák a mocsárba”. Az Emírségek védelmi minisztériuma ugyanakkor kedden bejelentette, hogy Irán újabb rakéta- és dróntámadást indított az ország ellen, amelyeket a helyi légvédelmi rendszerek hárítottak.

Amerikai és izraeli tisztviselők szerint Trump a hét második felében elrendelheti a katonai műveletek folytatását, amennyiben a diplomáciai patthelyzet fennmarad.

