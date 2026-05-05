Kongatják a vészharangot: sürget az idő, Oroszország hamarosan készen állhat a támadásra

A parancsnok baljós jövőt vázolt fel a térségben, amely szerint Észtországnak már a közeljövőben több lehetséges forgatókönyvre kell felkészülnie. Kiemelte, hogy a fenyegetés egyáltalán nem tűnt el, továbbra is agresszív beavatkozással kell számolni:
A háború sehová sem tűnt el az európai kontinensről. Épp ellenkezőleg, sajnos valóságosabb, mint valaha
– közölte Merilo.
Elmondta, hogy az ukrán ellenállás ad lehetőséget arra a többi országnak, hogy felkészüljenek Moszkva támadására. Az inváziót megelőzően senki nem gondolta volna, hogy ilyesmire sor kerülhet, ugyanakkor mára igenis reálissá vált egy modern háború. Korábbi európai hírszerzési jelentések korábban úgy fogalmazta, hogy 2030-ra állhat készen Oroszország egy, a NATO elleni háborúra. A parancsnok ugyanakkor nem zárta ki, hogy ez a pillanat már korábban bekövetkezik, számításai szerint ez a fenyegetés akkor sem csökken, amennyiben az ukrajnai háború lezárul.
Becslésem szerint 2027 az az év, amikor Oroszország harckészsége helyreáll, és ha akkor kedvező lehetőséget érzékel arra, hogy valahol bevesse katonaságát, akkor meg is fogja tenni
– közölte a katonai vezető az esszéjében.
Különösen aggasztó lehet, hogy Moszkva a jövőben olyan gazdasággá válik, amely erőteljesen a hadiiparra támaszkodik, emiatt könnyen előfordulhat, hogy fegyveres beavatkozást fog erőltetni. Merilo öt kiemelt területet nevezett meg, ahol különösen esélyes egy katonai akció: a döntéshozók akarata, a fenntartható erőforrások, a helyzetfelismerés, a harckészültség széles területen és végül a hatékony láncok kialakítása. Szerinte Észtország sokat fejlődött az említett területeken, emiatt sokkal jobb helyzetben van. Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy Moszkva hibrid, dezinformációkra épülő stratégiája könnyen megvádolhatja Tallinnt, hogy ők kezdeményezték a támadást. Ezt viszont már előre cáfolta, hangsúlyozva, hogy soha nem fognak háborút indítani.
Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images
