  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot: sürget az idő, Oroszország hamarosan készen állhat a támadásra
Globál

Kongatják a vészharangot: sürget az idő, Oroszország hamarosan készen állhat a támadásra

Portfolio
Az EuroMaidan Press számolt be Andrus Merilo, Észtország védelmi erőinek parancsnokának szavairól, aki arra figyelmeztette a NATO-t, hogy Oroszország hamarosan készen állhat egy támadásra.

A parancsnok baljós jövőt vázolt fel a térségben, amely szerint Észtországnak már a közeljövőben több lehetséges forgatókönyvre kell felkészülnie. Kiemelte, hogy a fenyegetés egyáltalán nem tűnt el, továbbra is agresszív beavatkozással kell számolni:

A háború sehová sem tűnt el az európai kontinensről. Épp ellenkezőleg, sajnos valóságosabb, mint valaha

– közölte Merilo.

Elmondta, hogy az ukrán ellenállás ad lehetőséget arra a többi országnak, hogy felkészüljenek Moszkva támadására. Az inváziót megelőzően senki nem gondolta volna, hogy ilyesmire sor kerülhet, ugyanakkor mára igenis reálissá vált egy modern háború. Korábbi európai hírszerzési jelentések korábban úgy fogalmazta, hogy 2030-ra állhat készen Oroszország egy, a NATO elleni háborúra. A parancsnok ugyanakkor nem zárta ki, hogy ez a pillanat már korábban bekövetkezik, számításai szerint ez a fenyegetés akkor sem csökken, amennyiben az ukrajnai háború lezárul.

Még több Globál

Kiszivárgott: Trump a támadás előtt titokban üzent az Egyesült Államok legnagyobb ellenségének

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford

Becslésem szerint 2027 az az év, amikor Oroszország harckészsége helyreáll, és ha akkor kedvező lehetőséget érzékel arra, hogy valahol bevesse katonaságát, akkor meg is fogja tenni

– közölte a katonai vezető az esszéjében.

Különösen aggasztó lehet, hogy Moszkva a jövőben olyan gazdasággá válik, amely erőteljesen a hadiiparra támaszkodik, emiatt könnyen előfordulhat, hogy fegyveres beavatkozást fog erőltetni. Merilo öt kiemelt területet nevezett meg, ahol különösen esélyes egy katonai akció: a döntéshozók akarata, a fenntartható erőforrások, a helyzetfelismerés, a harckészültség széles területen és végül a hatékony láncok kialakítása. Szerinte Észtország sokat fejlődött az említett területeken, emiatt sokkal jobb helyzetben van. Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy Moszkva hibrid, dezinformációkra épülő stratégiája könnyen megvádolhatja Tallinnt, hogy ők kezdeményezték a támadást. Ezt viszont már előre cáfolta, hangsúlyozva, hogy soha nem fognak háborút indítani.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility