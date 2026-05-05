Lehullt a lepel a keleti szuperhatalom új fegyveréről: radikális fordulatot hoz a jövő hadviselésében a legújabb harckocsi

A ZTZ–100-at a 201-es Kutatóintézet fejlesztette. Gyártása a Belső-mongóliai Első Gépipari Csoport alá tartozó paotoui harckocsigyárban zajlik. A sorozatgyártás 2025 körül indult el, egyelőre csak kis példányszámban. A szakértők eddig valamivel több mint négy egységet azonosítottak. A harckocsi a nyilvánosság előtt először a 2025. szeptember 3-i pekingi Győzelem napi díszszemlén mutatkozott be.
A Type 100 harci tömege a moduláris páncélzat konfigurációjától függően, becslések szerint 35 és 45 tonna között mozoghat. A háromfős személyzet – a parancsnok, az irányzó és a harckocsivezető – a test elejében kialakított páncélozott kapszulában foglal helyet.
A töltőkezelő feladatkörét egy automata töltőberendezés vette át. A torony teljesen személyzet nélküli, így kizárólag távirányítással működik.
A konstrukció radikálisan szakít a hagyományos harckocsitervezés alapelveivel, ugyanakkor korrelál a legmodernebb nyugati koncepciókkal. A túlélőképességet már nem elsősorban a vastag páncélzattal, hanem fejlett szenzorokkal, aktív védelmi rendszerekkel és hálózatközpontú hadviselési képességekkel kívánják biztosítani. A kisebb tömeg lényegesen nagyobb mobilitást tesz lehetővé.
A típus hibrid hajtásláncot alkalmaz, ami a kínai harckocsifejlesztés terén jelentős újdonságnak számít. A kínai besorolás szerint a ZTZ–100 negyedik generációs harckocsinak minősül, bár ez a kategória nemzetközileg nem teljesen egységesített.
