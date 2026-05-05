Lépett az Egyesült Államok: egy európai országban kezdhetik meg a rettegett csúcsfegyver tömeggyártását

A Raytheon által fejlesztett AMRAAM a szövetség egyik legelterjedtebb légiharc-, illetve földi indítású légvédelmi rakétája. Az amerikai fél az európai kapacitások bevonásával kívánja növelni a termelést.

A gyártás 2024-ben elérte az évi mintegy 1200 darabot. A NATO igényei azonban ennél jóval nagyobb mennyiséget követelnek meg.

Az ipari munkálatok központját a flandriai Zutendaal közelében alakítanák ki, a kulcsszerepet pedig az FN Herstal kapná. A belga vállalat feladata bizonyos alkatrészek gyártása lenne. Ezenkívül a cég potenciálisan a rakéták végszerelését is átvehetné. Ez másodszintű (Tier-2) beszállítói pozíciót biztosítana a programban.

Belgium esélyeit nagyban növeli a hazai megrendelések nagyságrendje. Az ország F-35-ös harci repülőgépei és a nemrég megrendelt NASAMS légvédelmi rendszerei egyaránt AMRAAM rakétákat használnak. A NASAMS-program tíz üteg beszerzését foglalja magában, amelyből kilencet Belgium, egyet pedig Luxemburg kap. Ez az állomány jól kiszámítható alapkeresletet biztosít a hazai gyártás számára.

A projekt több százmillió dolláros befektetéssel járna, és hosszú évekre szóló termelést garantálna. A végső döntés néhány hónapon belül várható. Belgiumnak a beruházásért más európai államokkal, köztük Hollandiával is versenyeznie kell.

