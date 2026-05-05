Lépett az Egyesült Államok: olyan védelmi rendszert adnak el a Közel-Keletre, amire még nem volt példa
Az Egyesült Államok 2,5 milliárd dollár értékben hagyta jóvá az Integrated Battle Command System (IBCS) légvédelmi vezetési rendszer eladását Kuvaitnak. A rendszer az ország meglévő és jövőbeli légvédelmi eszközeit egyetlen hálózatba integrálja. Az üzletet az amerikai külügyminisztérium 2026. május 1-jén erősítette meg - írta az Army Recognition.

Az IBCS nem fegyver, hanem egy tűzvezetési és hálózatintegrációs rendszer. Valós időben egyesíti a radarjeleket, a célazonosítási adatokat, az indítóállások állapotát és az elfogási lehetőségeket egyetlen, egységes harctéri képpé.

A kuvaiti légvédelem gerincét alkotó Patriot-ütegek eddig nagyrészt a saját radarjukra és tűzvezetési központjukra támaszkodva működtek.

Az IBCS révén azonban az érzékelés, a parancsnoklás és a tűzvezetés már elosztottan, az egész hálózaton keresztül valósulhat meg.

A rendszer legnagyobb előnye, hogy eredetileg nem egymáshoz tervezett érzékelőket és elfogóeszközöket is össze tud kapcsolni. Így a kezelők minden beérkező fenyegetés ellen a legmegfelelőbb, éppen rendelkezésre álló fegyvert választhatják ki. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol egyidejűleg kell számolni ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal, harci repülőgépekkel és öngyilkos drónokkal.

A kuvaiti megrendelés hat mobil és két fix telepítésű IBCS harcvezetési központot, hat mobil és két fix integrált együttműködési csomópontot (ICE), valamint tizennégy harcjármű-integrációs tűzvezetési készletet foglal magában. Emellett harmincöt indítóhálózati átalakítókészletet és huszonnégy saját-idegen felismerő (IFF) titkosítót is tartalmaz. A fő beszállítók között a Northrop Grumman, az RTX és a Lockheed Martin szerepel.

Az amerikai haderő 2023 áprilisában, a hadműveleti tesztek sikeres lezárása után engedélyezte az IBCS sorozatgyártását. Ezzel megerősítették, hogy a rendszer az Egyesült Államok integrált légvédelmi és rakétavédelmi modernizációjának központi eleme. A kuvaiti eladás egyúttal ennek a hálózatközpontú védelmi koncepciónak az első jelentős közel-keleti exportját is jelenti.

