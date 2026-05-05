Lépett Ukrajna: váratlan húzás a háborúban, most Vlagyimir Putyinon a világ szeme

Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a Kijev által kezdeményezett fegyvernyugvás Ukrajna őszinte béketeremtési szándékát tükrözi. Ezt nem konkrét dátumokhoz kötik, hanem az emberéletek megóvása és a biztonság szavatolása vezérli őket.

Ha az elnök által meghirdetett tűzszünet kölcsönössé válik, meghosszabbítjuk. Ez, még ha csekély is, reményt ad a tartós béke megteremtésére

- fogalmazott az elnöki hivatal vezetője.

Budanov hozzátette, Volodimir Zelenszkij elnök ezzel a lépéssel az egész világ számára egyértelművé tette, hogy elkötelezett a háború lezárása mellett. Kiemelte, hogy a következő lépést Moszkvának kell megtennie.

Kész-e Moszkva bizonyítani, hogy az emberi élet jelent számukra bármit is? Szorosan figyelemmel kísérjük az ellenség minden lépését, és bármilyen forgatókönyvre felkészültünk

- szögezte le.

Az események előzménye, hogy május 4-én az orosz védelmi minisztérium bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására Moszkva május 8. és 9. között tűzszünetet hirdet a győzelem napja alkalmából. Oroszország ezt a lépést Kijevvel való egyeztetés nélkül tette meg. Egyúttal "masszív rakétacsapással" fenyegette meg az ukrán főváros központját arra az esetre, ha az ünnepségeket ukrán támadások zavarnák meg.

Válaszul Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet léptet életbe Oroszországgal szemben. Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők a viszonosság elvének megfelelően fognak eljárni.

Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images