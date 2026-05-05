  • Megjelenítés
Lépett Ukrajna: váratlan húzás a háborúban, most Vlagyimir Putyinon a világ szeme
Globál

Lépett Ukrajna: váratlan húzás a háborúban, most Vlagyimir Putyinon a világ szeme

Portfolio
Ukrajna tűzszünetet hirdetett, amelyet kész meghosszabbítani, amennyiben a lépés kölcsönössé válik - jelentette a RBK.

Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a Kijev által kezdeményezett fegyvernyugvás Ukrajna őszinte béketeremtési szándékát tükrözi. Ezt nem konkrét dátumokhoz kötik, hanem az emberéletek megóvása és a biztonság szavatolása vezérli őket.

Ha az elnök által meghirdetett tűzszünet kölcsönössé válik, meghosszabbítjuk. Ez, még ha csekély is, reményt ad a tartós béke megteremtésére

- fogalmazott az elnöki hivatal vezetője.

Budanov hozzátette, Volodimir Zelenszkij elnök ezzel a lépéssel az egész világ számára egyértelművé tette, hogy elkötelezett a háború lezárása mellett. Kiemelte, hogy a következő lépést Moszkvának kell megtennie.

Még több Globál

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Hamarosan csatlakozhat Amerikához a világ egyik legerősebb országa a kulcsfontosságú hadműveletben

Rekordidő alatt épült fel az új európai harckocsigyár: lézeres lőtéren tesztelik a jövő csúcspáncélosait

Kész-e Moszkva bizonyítani, hogy az emberi élet jelent számukra bármit is? Szorosan figyelemmel kísérjük az ellenség minden lépését, és bármilyen forgatókönyvre felkészültünk

- szögezte le.

Az események előzménye, hogy május 4-én az orosz védelmi minisztérium bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására Moszkva május 8. és 9. között tűzszünetet hirdet a győzelem napja alkalmából. Oroszország ezt a lépést Kijevvel való egyeztetés nélkül tette meg. Egyúttal "masszív rakétacsapással" fenyegette meg az ukrán főváros központját arra az esetre, ha az ünnepségeket ukrán támadások zavarnák meg.

Válaszul Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet léptet életbe Oroszországgal szemben. Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők a viszonosság elvének megfelelően fognak eljárni.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Rakétaként lőtt ki a 7 százalékos szuperállampapír
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility