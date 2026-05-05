Mérföldkőhöz érkezett az amerikai légierő: az új fejlesztéssel még évtizedekig maradhatnak a legendás B-52-es stratégiai bombázók
Az amerikai légierő hivatalosan is zöld utat adott a B-52-es stratégiai bombázók régóta várt hajtóműcseréjének ezzel a legendás Stratofortress akár 2050 után is szolgálatban maradhat - írta meg a Defense One.

A légierő hétfőn jelentette be, hogy a CERP (Commercial Engine Replacement Program) elnevezésű hajtóműcsere-program sikeresen átesett a kritikus tervezési felülvizsgálaton. A mérföldkövet eredetileg már 2023-ra tűzték ki, így több éves csúszásban vannak. Ezzel elhárult az akadály a B-52-esek 1960-as évekből származó Pratt & Whitney TF33-PW-103 hajtóműveinek lecserélése elől, a gépek új Rolls-Royce F130-as hajtóműveket kaphatnak. Az F130-asok saját tervezési felülvizsgálatát 2024 végén zárták le, a földi és magassági teszteket pedig idén februárban fejezték be.

Az első átalakított B-52-eseket a kaliforniai Edwards Légitámaszponton tesztelik, mielőtt a programot a teljes flottára kiterjesztenék.

A 76 darab B-52H bombázó az új hajtóművek és egy korszerűsített radar beépítése után a B-52J típusjelzést kapja. A program tavaly komoly vizsgálat alá került, miután a Boeingot okolták az F130-as hajtóművek integrációs problémáiért. Emellett a radarkorszerűsítés költségtúllépése a Nunn-McCurdy-törvény szerinti értesítési kötelezettséget is kiváltotta. Tim Cleaver alezredes, a CERP programvezetője egy közleményben úgy fogalmazott: a mostani mérföldkő a Boeing, a Rolls-Royce és a légierő hatalmas mérnöki, illetve integrációs munkájának az eredménye.

A B-52-es 1955 óta áll szolgálatban, és azóta folyamatosan részt vesz különböző bevetéseken, legutóbb például az Irán elleni hadműveletekben.

Az amerikai légierő az új generációs B-21 Raider bombázót kifejezetten a B-1-esek és a B-2-esek leváltására fejleszti, a B-52-esek cseréjét azonban nem ezzel a típussal tervezik. A Mitchell Intézet februári jelentése szerint egy 200 darab B-21-esből és a megmaradó B-52-esekből álló flotta több mint kétszeresére növelné a légierő jelenlegi nagy hatótávolságú csapásmérő kapacitását. Ebben a felállásban a kötelék több mint 70 százalékát már a lopakodó B-21-esek adnák.

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

