Moszkva bedobja magát: Oroszország rendezné a konfliktust
Az orosz állami TASzSz hírügynökség írt Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő szavairól, aki a Perzsa-öböl konfliktusának rendezését emlegette.

Oroszország kész segíteni, hogy rendeződjön a helyzet a Perzsa-öbölben, ahol jelenleg az amerikai és izraeli csapatok által indított háború következtében már hosszú hetek óta zárva tart a Hormuzi-szoros. Az átjáró kulcsfontosságú a globális energiaellátásban, mivel ezen keresztül haladt a konfliktust megelőzően a tengeren szállított kőolaj és cseppfolyósított-földgáz (LNG) mintegy ötöde. Marija Zaharova a következő kijelentéseket tette ezzel kapcsolatban:

Folyamatosan amellett szállunk síkra, hogy a világnak ebben a stratégiailag fontos régiójában fennálló nézeteltéréseket politikai és diplomáciai eszközökkel rendezzük, figyelembe véve az összes regionális állam érdekeit

– közölte az orosz külügyminisztérium honlapján.

Később hangsúlyozta, hogy Moszkva szándéka, hogy hozzájáruljon a konfliktus rendezéséhez, méghozzá a saját koncepciója alapján felvázolt elvek szerint. A Kreml nem először ajánlja fel a segítségét a helyzet rendezéséhez, ugyanakkor eddig nem érzékelhető, hogy ténylegesen a békés rendezés érdekében tettek volna. Az energiahordozók magas világpiaci ára az orosz költségvetést segítik, mivel így pluszbevételekhez jutnak az ukrajnai háború miatti megugró kiadások közepette.

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

