Moszkva bedobja magát: Oroszország rendezné a konfliktust

Oroszország kész segíteni, hogy rendeződjön a helyzet a Perzsa-öbölben, ahol jelenleg az amerikai és izraeli csapatok által indított háború következtében már hosszú hetek óta zárva tart a Hormuzi-szoros. Az átjáró kulcsfontosságú a globális energiaellátásban, mivel ezen keresztül haladt a konfliktust megelőzően a tengeren szállított kőolaj és cseppfolyósított-földgáz (LNG) mintegy ötöde. Marija Zaharova a következő kijelentéseket tette ezzel kapcsolatban:
Folyamatosan amellett szállunk síkra, hogy a világnak ebben a stratégiailag fontos régiójában fennálló nézeteltéréseket politikai és diplomáciai eszközökkel rendezzük, figyelembe véve az összes regionális állam érdekeit
– közölte az orosz külügyminisztérium honlapján.
Később hangsúlyozta, hogy Moszkva szándéka, hogy hozzájáruljon a konfliktus rendezéséhez, méghozzá a saját koncepciója alapján felvázolt elvek szerint. A Kreml nem először ajánlja fel a segítségét a helyzet rendezéséhez, ugyanakkor eddig nem érzékelhető, hogy ténylegesen a békés rendezés érdekében tettek volna. Az energiahordozók magas világpiaci ára az orosz költségvetést segítik, mivel így pluszbevételekhez jutnak az ukrajnai háború miatti megugró kiadások közepette.
