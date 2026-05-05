Műholdfelvételek igazolják: nagy a baj Oroszországban

Május 5-én a hajnali órákban Ukrajna dróntámadást indított Oroszország második legnagyobb városa, vagyis Szentpétervár közelében található Kirisi kőolajfinomító ellen. Az első beszámolók még arról szóltak, hogy kisebb károkat okoztak a becsapódások, azonban a felszíni tüzeket monitorozó FIRMS rendszer felvételei szerint ez nem fedi a valóságot.
A műholdak komoly hőmérsékleti anomáliákat érzékeltek a létesítmény közelében, ami azt jelzi, hogy nagy területen lángok csaptak fel.
NASA FIRMS shows a large fire at the Kirishinefteorgsintez (KINEF) refinery in Kirishi, Russia’s Leningrad region, after a strike last night.It is the second largest oil refinery in Russia, producing a wide range of petroleum products and petrochemicals. https://t.co/XAoglXYQUF pic.twitter.com/ujd4bMztSY https://t.co/XAoglXYQUF— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026
Nem ez volt az első alkalom, hogy Kijev célba vette Oroszország egyik legnagyobb (évi 10 millió tonnás kapacitású) kőolajfinomító létesítményét. A korábbi támadások már többször megrongálták az üzemet, a jelentések szerint 2026 márciusa óta nem is tudott működni a Szurgutnyeftegas tulajdonába tartozó telep.
