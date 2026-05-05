Óriási botrány a régióban: az amerikai csapatmozgások miatt estek egymásnak a vezetők, nyílt árulást emlegetnek
MTI
Az amerikai katonák kivonása Németországból esélyt jelent egy állandó lengyelországi amerikai bázis létesítésére - jelentette ki Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő kedden a TV Republika konzervatív hírtelevízióban.

Morawiecki arra utalt, hogy Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szombaton bejelentette ötezer amerikai katona kivonását Németországból.

"Óriási esély" nyílik egy "állandó amerikai bázis, egy állandó hadosztály" létrehozására Lengyelországban - fogalmazott Morawiecki, Karol Nawrocki elnök ez irányú erőfeszítéseit említve. Kifejtette: amennyiben a Lengyelországba már korábban rotációs rendszerben telepített 10 ezer amerikai katonához

hozzáadják a Németországból kivonandó 5 ezret, valamint még 5 ezret az Egyesült Államokból, akkor már majdnem megvan egy állig felfegyverzett amerikai hadosztály.

Hegseth bejelentése nyomán arra nyílik lehetőség, hogy megváltozzon a térségünk geopolitikai helyzete - vélekedett Morawiecki. Lengyelország "valóban biztonságos lehet a keleti szárnyon, két szinttel magasabbra emelheti biztonsági szintjét" - hangsúlyozta a politikus.

Morawiecki szerint Donald Tusk kormányfő a témát érintő előző napi kijelentésével hibát követett el, mivel "egy aprócska pluszpontot szeretne szerezni" Németországnál ahelyett, hogy mindent megtegyen "az amerikai katonák Lengyelországba csábítása érdekében".

Tusk hétfői sajtóértekezletén úgy fogalmazott: Lengyelországnak "nem kellene belekeverednie" a kivonás ügyébe. Hozzátette: nem engedi meg, hogy Lengyelországot "bármilyen módon felhasználják az európai szintű szolidaritás vagy együttműködés megsértésére". Megjegyezte egyúttal: a kormány együtt fog működni Karol Nawrockival, ha nyílik valamilyen esély az amerikai jelenlét növelésére.

Tusk szavait több ellenzéki politikus, köztük Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke, valamint Andrzej Duda korábbi elnök is elítélte.

Marcin Przydacz az államfő külügyi államtitkára "jawohl governmentnek" nevezte Tusk magatartását. "Hogyan lehet a szomszédos állam érdekeit és kényelmét saját biztonságunk elé helyezni?" - tette fel a kérdést Przydacz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

2026. május 5.

2026. május 6.

2026. május 7.

2026. május 11.

