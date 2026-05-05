Rekordidő alatt épült fel az új európai harckocsigyár: lézeres lőtéren tesztelik a jövő csúcspáncélosait

A Levanger községben található létesítményt mindössze tizennyolc hónap alatt építették fel. Az üzem kapacitása évi 36 harckocsi előállítását teszi lehetővé, a sorozatgyártás pedig 2026 őszén indul.

A norvég haderő 54 darabos megrendeléséből 37 harckocsit ebben a gyárban szerelnek össze, míg a fennmaradó mennyiséget Németországban gyártják le.

A gyárhoz speciális tesztpályák is tartoznak, amelyek között lézeres lőtér, meredek emelkedők és vízi akadályok egyaránt megtalálhatók. A gyártó a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektetett, így a létesítmény teljes egészében geotermikus energiával működik.

A Leopard 2A8NO típus legfontosabb újdonsága a korábbi változatokhoz – a Leopard 2A6-hoz és a 2A7-hez – képest az izraeli Rafael vállalat által fejlesztett Trophy aktív védelmi rendszer integrációja. Az új járművek

a norvég haderőben jelenleg hadrendben álló Leopard 2A4NO modelleket fogják leváltani.

A német Leopard 2 még 2023-ban nyerte meg a norvég beszerzési tendert, amelynek során a dél-koreai K2 Black Panther harckocsival szemben bizonyult jobbnak. A végső döntés meghozatala előtt a szakemberek mindkét típust alapos helyszíni teszteknek és csapatpróbáknak vetették alá.

