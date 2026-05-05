Rettegnek az ukránok halálos fegyvereitől - Szigorú lépésre szánta rá magát Oroszország
Oroszország az ukrán drónfenyegetésre hivatkozva széles körben korlátozta a mobilinternetet Moszkvában a május 9-i Győzelem napi díszszemle előtt.

Kedden a Reuters hat tudósítója is arról számolt be, hogy a főváros különböző pontjain nem működött a mobilinternet a telefonjukon. Hívásokat ugyanakkor a legtöbb helyről továbbra is gond nélkül lehetett indítani.

Az orosz mobilszolgáltatók közölték, hogy biztonsági okokból a következő napokban is fennakadások várhatók az adatszolgáltatásban.

A korlátozások a mindennapi szolgáltatásokra is jelentős hatással vannak. Az ország legnagyobb hitelintézete, a Szberbank az üzenetküldési és a mobilbanki funkciók esetleges akadozására figyelmeztetett. Eközben az orosz technológiai óriás, a Yandex fuvarmegosztó szolgáltatása jelezte, hogy a hálózati problémák miatt nehézségek adódhatnak az online taxirendelések leadásánál.

A Kreml hivatalos tájékoztatása szerint a szigorításokat az ukrán dróntámadások fokozott kockázata tette szükségessé.

Részben éppen a drónfenyegetés az oka annak is, hogy az idei díszszemlét a korábbiaknál szűkebb keretek között tartják meg. A háború negyedik évében Oroszország és Ukrajna a történelem eddigi legnagyobb drónháborúját vívja. A nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek parancsnoki pontokat és energetikai létesítményeket egyaránt célba vesznek, méghozzá messze a frontvonalaktól.

Oroszország az idén összességében is jelentősen korlátozta az internethez való hozzáférést. Rendszeressé vált a mobilszolgáltatások blokkolása, ami oroszok milliói számára tette szükségessé a virtuális magánhálózatok (VPN) használatát. Vlagyimir Putyin orosz elnök kritikusai szerint a technológiai korlátozások valójában a belföldi társadalmi kontroll megerősítését szolgálják.

Forrás: Reuters

