Robert Fico meggondolta magát - Majdnem teljes hátraarc jön az oroszországi tervek kapcsán
Moszkvába utazik Robert Fico szlovák miniszterelnök május 9-én, viszont nem vesz részt a katonai parádén – írta meg az UNN.

Fico újraválasztása óta minden évben részt vett Oroszország győzelmi napi parádéján, eleinte az idei eseményre is el akart menni. Oroszország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe a náci Németország legyőzésére megemlékező május 9-ei esemény.

Fico Tegnap bejelentette: nem megy el a parádéra, viszont Moszkvába utazik az eredeti tervek szerint.

Moszkvában Fico találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és virágot rak majd az ismeretlen katona sírjához, hálából a „szlovák férfiak és nők felszabadításáért.”

Robert Fico lesz az egyetlen NATO- és EU-vezető, aki Moszkvába utazik a győzelem napján.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

