Súlyos válság a világ egyik leggazdagabb országában: egész szektorok mennek tönkre

A Dubai Airports repülőtér-üzemeltető adatai szerint az első negyedévben legalább 2,5 millióval kevesebb utas fordult meg a légikikötőben, mint egy évvel korábban. Márciusban már 66 százalékos visszaesést mértek az utasforgalomban. A korábbi 90 légitársaságból mindössze 51 indította újra a járatait. Ennek oka, hogy

az európai és amerikai légitársaságok a kormányzati utazási figyelmeztetések miatt nem tudnak biztosítást kötni a térségbe induló gépekre.

Az Egyesült Arab Emírségek szombaton bejelentette, hogy feloldja az iráni megtorló csapások nyomán bevezetett összes légiközlekedési korlátozást. A Polgári Légiközlekedési Hatóság közleménye szerint a döntés „az üzemeltetési és biztonsági feltételek átfogó értékelését követően" született meg. A lépés célja egyértelműen a nemzetközi utazók bizalmának visszaállítása volt.

A dubaji vendéglátóiparban dolgozók szerint azonban a bizalom helyreállítása hosszú időbe telik. Egy amerikai szállodalánc közepes árkategóriájú egységének alkalmazottja elmondta, hogy a ramadán idején a szálloda tele volt ott rekedt utasokkal. Ekkor voltak a legsúlyosabbak az iráni rakéta- és dróncsapások. A vendégek folyamatosan az Emirates légitársaság képviselőivel egyeztettek a lobbiban. A medencét bezárták, a magasabb emeleteken lakókat pedig biztonsági okokból az alsóbb szintekre költöztették. Ezt követően

a forgalom hetekre drasztikusan visszaesett.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtéren, amely tizenkét egymást követő évben a világ legforgalmasabb légikikötője volt, szembetűnő a változás. A rendszeres utazók szerint az Emirates bázisául szolgáló 3-as terminál teljesen kiürült. Eközben az 1-es és 2-es terminál valóságos „szellemvárossá" vált. A forgalom zömét mostanra már csak a tranzitutasok teszik ki.

A válság nem csupán a turizmust érintette. Egy logisztikai céget vezető, az Emírségekben élő vállalkozó arról számolt be, hogy ügyfelei az első két héten belül elkezdték felszámolni a helyi üzleteiket. Ezt nem feltétlenül félelemből tették, hanem mert úgy ítélték meg, hogy már nem kifizetődő az országban működni. Egy reklámügynökség alkalmazottjának például ezer dolgozó csoportos létszámleépítését kellett levezényelnie. A logisztikai vállalkozó hozzátette, hogy családjával már ők is az európai letelepedés lehetőségeit mérlegelik.

Dubaj mindent megtesz a lakosság megnyugtatásáért. Az utcákon és az autópályák mentén mindenütt nemzeti zászlók, hazafias feliratok, valamint Mohamed bin Zajid Ál Nahajan elnök arcképei láthatók. A City Walk bevásárlóközpontban hatalmas elektronikus kijelzőkön, arab és angol nyelven köszönik meg a lakosok kitartását. A helyiek ugyanakkor úgy fogalmaznak, hogy

Dubaj egész lényege, vagyis az a narratíva, hogy ez egy konfliktusoktól mentes hely, alapjaiban rendült meg.

