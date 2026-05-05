Súlyos válság a világ egyik leggazdagabb országában: egész szektorok mennek tönkre

A Dubai Airports repülőtér-üzemeltető adatai szerint az első negyedévben legalább 2,5 millióval kevesebb utas fordult meg a légikikötőben, mint egy évvel korábban. Márciusban már 66 százalékos visszaesést mértek az utasforgalomban. A korábbi 90 légitársaságból mindössze 51 indította újra a járatait. Ennek oka, hogy
az európai és amerikai légitársaságok a kormányzati utazási figyelmeztetések miatt nem tudnak biztosítást kötni a térségbe induló gépekre.
Az Egyesült Arab Emírségek szombaton bejelentette, hogy feloldja az iráni megtorló csapások nyomán bevezetett összes légiközlekedési korlátozást. A Polgári Légiközlekedési Hatóság közleménye szerint a döntés „az üzemeltetési és biztonsági feltételek átfogó értékelését követően" született meg. A lépés célja egyértelműen a nemzetközi utazók bizalmának visszaállítása volt.
A dubaji vendéglátóiparban dolgozók szerint azonban a bizalom helyreállítása hosszú időbe telik. Egy amerikai szállodalánc közepes árkategóriájú egységének alkalmazottja elmondta, hogy a ramadán idején a szálloda tele volt ott rekedt utasokkal. Ekkor voltak a legsúlyosabbak az iráni rakéta- és dróncsapások. A vendégek folyamatosan az Emirates légitársaság képviselőivel egyeztettek a lobbiban. A medencét bezárták, a magasabb emeleteken lakókat pedig biztonsági okokból az alsóbb szintekre költöztették. Ezt követően
a forgalom hetekre drasztikusan visszaesett.
A Dubaji Nemzetközi Repülőtéren, amely tizenkét egymást követő évben a világ legforgalmasabb légikikötője volt, szembetűnő a változás. A rendszeres utazók szerint az Emirates bázisául szolgáló 3-as terminál teljesen kiürült. Eközben az 1-es és 2-es terminál valóságos „szellemvárossá" vált. A forgalom zömét mostanra már csak a tranzitutasok teszik ki.
A válság nem csupán a turizmust érintette. Egy logisztikai céget vezető, az Emírségekben élő vállalkozó arról számolt be, hogy ügyfelei az első két héten belül elkezdték felszámolni a helyi üzleteiket. Ezt nem feltétlenül félelemből tették, hanem mert úgy ítélték meg, hogy már nem kifizetődő az országban működni. Egy reklámügynökség alkalmazottjának például ezer dolgozó csoportos létszámleépítését kellett levezényelnie. A logisztikai vállalkozó hozzátette, hogy családjával már ők is az európai letelepedés lehetőségeit mérlegelik.
Dubaj mindent megtesz a lakosság megnyugtatásáért. Az utcákon és az autópályák mentén mindenütt nemzeti zászlók, hazafias feliratok, valamint Mohamed bin Zajid Ál Nahajan elnök arcképei láthatók. A City Walk bevásárlóközpontban hatalmas elektronikus kijelzőkön, arab és angol nyelven köszönik meg a lakosok kitartását. A helyiek ugyanakkor úgy fogalmaznak, hogy
Dubaj egész lényege, vagyis az a narratíva, hogy ez egy konfliktusoktól mentes hely, alapjaiban rendült meg.
Címlapkép forrása: Katarina Premfors / For The Washington Post via Getty Images
Komoly változások jönnek a kultúra területén
Tarr Zoltán ismertette az alapelveket.
Lépett Ukrajna: váratlan húzás a háborúban, most Vlagyimir Putyinon a világ szeme
Elhozhatja a fegyvernyugvást a fordulat.
Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért
Kimondták a szakértők.
Egy egész országban betiltották a pornót
Sok a csalás és megtévesztés.
Lemondott Magyarország brüsszeli nagykövete
Július 31-i hatállyal.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?