Százasával sorakoznak a hajók a kulcsfontosságú átjáróban: Hegseth elárulta, mit lép most Amerika
A Pentagon tájékoztatóján beszélt az iráni helyzet aktualitásairól Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter. Elmondta azt is, hogy mik az Egyesült Államok céljai az országban – írja az Iran International.

Hegseth elmondta, hogy Amerika nem törekszik konfliktusra Iránnal a Hormuzi-szorosban súlyosbodó konfliktus ellenére sem. Szerinte Washington legfontosabb feladat jelenleg, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben.

Nem harcra törekszünk

– szögezte le a védelmi miniszter.

Hozzátette, hogy Iránt egyértelműen „agresszornak” tekinti, mivel „túl régóta zaklatja a hajókat”. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a stratégiai fontosságú utat Teherán nem tartja az ellenőrzése alatt. Azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell betörnie az iráni légtérbe, hogy utat nyisson az átjáróban, ahol százasával sorakoznak a hajók az áthaladásért. Szerinte a nemrégiben indított Szabadság Projekt Hadművelet átmenetinek számít, a korábbi katonai műveletektől pedig élesen elkülönül.

Az iráni eseményekről is szólt, kifejezetten az amerikai szerepet emelte ki:

Nem fogjuk ezt belekeverni valami nemzetépítő projektbe

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a rezsim több tízezer embert ölt meg a saját állampolgárai közül.

Szerinte az Egyesült Államok célja a térségben, hogy garantálja a biztonságot, és megakadályozza Teherán atomfegyverekhez jutását.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

