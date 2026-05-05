Százasával sorakoznak a hajók a kulcsfontosságú átjáróban: Hegseth elárulta, mit lép most Amerika

Hegseth elmondta, hogy Amerika nem törekszik konfliktusra Iránnal a Hormuzi-szorosban súlyosbodó konfliktus ellenére sem. Szerinte Washington legfontosabb feladat jelenleg, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben.
Nem harcra törekszünk
– szögezte le a védelmi miniszter.
Hozzátette, hogy Iránt egyértelműen „agresszornak” tekinti, mivel „túl régóta zaklatja a hajókat”. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a stratégiai fontosságú utat Teherán nem tartja az ellenőrzése alatt. Azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell betörnie az iráni légtérbe, hogy utat nyisson az átjáróban, ahol százasával sorakoznak a hajók az áthaladásért. Szerinte a nemrégiben indított Szabadság Projekt Hadművelet átmenetinek számít, a korábbi katonai műveletektől pedig élesen elkülönül.
Az iráni eseményekről is szólt, kifejezetten az amerikai szerepet emelte ki:
Nem fogjuk ezt belekeverni valami nemzetépítő projektbe
– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a rezsim több tízezer embert ölt meg a saját állampolgárai közül.
Szerinte az Egyesült Államok célja a térségben, hogy garantálja a biztonságot, és megakadályozza Teherán atomfegyverekhez jutását.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
Elesett a közlekedés: tűz, baleset és útmunkálatok bénítják a forgalmat az ország több fontos útvonalán
Utazás előtt érdemes képbe kerülni.
Félelmetes képességgel bír az új amerikai mesterséges intelligencia, a világ nagy részét teljesen kizárták a tesztelésből
EP képviselők: az európai jogszabályok képtelenek kezelni a szuperhackelő AI-t
A GPT-5.5 az új kiberbiztonsági tesztekben felveszi a versenyt a nagy port kavart Mythos Preview-val
Az új eredmények szerint a Mythos által jelentett kiberfenyegetés nem „egy adott modellre jellemző áttörés”.
Kész, vége: megbukott a román kormány!
Bizalmatlansági indítvány vetett véget Ilie Bolojan miniszterelnökségének.
Óriási botrány a régióban: az amerikai csapatmozgások miatt estek egymásnak a vezetők, nyílt árulást emlegetnek
Nagy a gubanc a NATO keleti bástyájánál.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?