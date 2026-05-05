Titokban hatalmas katonai hálózatot épített ki Oroszország a szomszédban: bármikor lecsaphatnak Ukrajnára

Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője elmondta, hogy Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve folyamatosan fejleszti logisztikai útvonalait, kiképzőbázisait és egyéb katonai létesítményeit. Ez egyértelműen jelzi, hogy Minszk továbbra is támogatja Moszkva háborús törekvéseit.

A szóvivő hangsúlyozta:

bár a jelenlegi fehéroroszországi orosz csapatjelenlét nem jelent közvetlen fenyegetést, a kiépülő infrastruktúrát Oroszország bármikor aktiválhatja.

A mostani figyelmeztetés egybecseng Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltbeli nyilatkozataival, amelyekben a határ mentén tapasztalt szokatlan tevékenységekre hívta fel a figyelmet. Egyes jelentések szerint ráadásul egy Fehéroroszország felől az ukrán légtérbe sodródó megfigyelő ballont orosz támadások jeltovábbítására használtak.

A helyzetet tovább feszíti Minszk néhány nappal korábbi bejelentése is. Ebben megerősítették, hogy a saját határaikon is érvényesítik az orosz sorozásokkal kapcsolatos utazási tilalmakat.

