Titokban hatalmas katonai hálózatot épített ki Oroszország a szomszédban: bármikor lecsaphatnak Ukrajnára
Fehéroroszország továbbra is bővíti az orosz hadműveleteket potenciálisan kiszolgáló katonai infrastruktúráját. Moszkva ugyanakkor jelenleg nem állomásoztat elegendő csapatot az országban egy újabb, Ukrajna elleni offenzíva indításához – közölte május 4-én az Ukrán Állami Határőrszolgálatra hivatkozva a Kyiv Independent.

Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője elmondta, hogy Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve folyamatosan fejleszti logisztikai útvonalait, kiképzőbázisait és egyéb katonai létesítményeit. Ez egyértelműen jelzi, hogy Minszk továbbra is támogatja Moszkva háborús törekvéseit.

A szóvivő hangsúlyozta:

bár a jelenlegi fehéroroszországi orosz csapatjelenlét nem jelent közvetlen fenyegetést, a kiépülő infrastruktúrát Oroszország bármikor aktiválhatja.

A mostani figyelmeztetés egybecseng Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltbeli nyilatkozataival, amelyekben a határ mentén tapasztalt szokatlan tevékenységekre hívta fel a figyelmet. Egyes jelentések szerint ráadásul egy Fehéroroszország felől az ukrán légtérbe sodródó megfigyelő ballont orosz támadások jeltovábbítására használtak.

A helyzetet tovább feszíti Minszk néhány nappal korábbi bejelentése is. Ebben megerősítették, hogy a saját határaikon is érvényesítik az orosz sorozásokkal kapcsolatos utazási tilalmakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

