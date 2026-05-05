Trump szerint egyetlen dolog hiányzik, hogy a szakadék szélén táncoló rezsimben kirobbanjon az ellenállás
Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában válaszolt az újságíró kérdéseire, ezek közül több is azt firtatta, hogy merre tart a helyzet jelenleg Iránnal – írja az Iran International.

A vezető politikus az iráni helyzetre vonatkozóan arról nyilatkozott, hogy szerinte a közel-keleti országban

a lakosságot csak az tartja vissza a tüntetésektől, hogy nincsenek fegyvereik.

Kiemelte, hogy Teherán januárban véres kézzel verte le a tüntetéseket, ezzel több tízezer ember halálát okozva. Szerinte ez az eset máig meghatározó abban, hogy miért nincsenek nyilvános elégedetlenkedések az utcákon. Hozzá is tette, hogy az év elejei események ismétlődését nem szeretnék megismételni, „nincs erre szükség”. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy az emberek tiltakozni akarnának, de erre nincsen lehetőségük.

Egy másik kérdésre azt válaszolt, hogy az iráni gazdaság kétségbeejtő helyzetben van, szerinte már minden az összeomlás felé mutat az országban.

Kudarcba fulladnak. A valutájuk értéktelen. Az inflációjuk valószínűleg 150%. A valós szám 150%. Nem fizetik a katonáikat. Nem tudják fizetni a katonáikat. A pénz értéktelen

– mondta Trump.

Az amerikai elnök attól tart, hogy a rezsim a saját népe ellen fordul, emiatt sok ember meghalhat, ugyanakkor újra hangsúlyozta, hogy ezt szeretné elkerülni. Ezt megerősítette azzal, hogy nem „nem akar bemenni” az országba, ezzel egy esetleges partraszállás lehetőségét csökkentve.

A jelenleg érvényben lévő fegyverszünetről is nyilatkozott, szerinte „Irán tudja, mit nem szabad tennie”, hogy megszegje a megállapodást. Kiemelte ugyanakkor, hogy a síita rezsim haditengerészete mostanra már csak kisméretű csónakokból áll, azokról tudnak tüzet nyitni, mivel a nagyobb járműveket már megsemmisítették, ezért Teheránnak nincsenek jelentős eszközei, amikkel komolyabb problémát tudna okozni.

