Robbanások a Leningrád-régióból
A Szentpétervár központú orosz régiót dróntámadás érte - Kirisi volt a célpont, a Kirisinyeft vállalat olajfinomítóját robbantották fel, vélhetően ukrán drónkezelők.
(RBK)
Orosz jelentés
Megjött az orosz védelmi minisztérium reggeli drónjelentése: 289 ukrán drónt lőttek le az orosz légtérben, a határ menti régiók mellett támadás érte Tvert, Moszkvát, Szentpétervárt, Tulát, Volgográdot is.
Az orosz védelmi minisztérium a nem elfogott drónok számát nem közli.
Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton
Megerősítette Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, hogy 7000 kolumbiai állampolgár harcol az ukrán fronton.
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
