Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton
Megerősítette Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, hogy 7000 kolumbiai állampolgár harcol az ukrán fronton.

Petro X-oldalán reagált egy posztra, melyet Timofej Milovanov neves ukrán közgazdász tett ki: ebben az ukrán férfi azt írja, hogy

az ukrán hadseregben 7000 kolumbiai fegyveres szolgál – ők már külön alakulatot is létrehoztak, ez a Bolivár zászlóalj.

Gustavo Petro, Kolumbia elnöke megerősítette, hogy 7000 kolumbiai férfi harcol Ukrajnában, meg is osztotta Milovanov posztját, viszont kritikusan reagált rá.

Van 7000 kolumbiai férfi, akik katonai képzést kaptak, egy idegen háborúban harcolnak és értelmetlenül meghalnak Ukrajnában. Nem akarunk halált exportálni. A zsoldostevékenységet a törvény tiltja”

– írja.

Orosz portálok rendszeresen írnak arról, hogy az ukrán haderő frontvonalon harcoló alakulatait ma már igencsak jelentős hányadban kolumbiai zsoldosok alkotják – ez a konkrét, 7000 fős szám ismeretében erős túlzásnak tűnik, az ukrán haderő teljes létszáma valahol 800 000 - 1 millió fő körül lehet.

Zsoldosokra (vagy külföldi önkéntesekre, ahogy tetszik), egyébként mindkét háborúban álló ország jelentősen támaszkodik. Ukrajna a háború elején főleg Európából és Észak-Amerikából, ma főleg Latin-Amerikából fogad fegyvereseket, Oroszország pedig kezdetben a Közel-Keletről, ma pedig Dél-, Délkelet-Ázsiából, Afrikából importál külföldi fegyvereket, valamint Észak-Korea aktív fegyveres támogatását is élvezi.

