Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton

Petro X-oldalán reagált egy posztra, melyet Timofej Milovanov neves ukrán közgazdász tett ki: ebben az ukrán férfi azt írja, hogy
az ukrán hadseregben 7000 kolumbiai fegyveres szolgál – ők már külön alakulatot is létrehoztak, ez a Bolivár zászlóalj.
Gustavo Petro, Kolumbia elnöke megerősítette, hogy 7000 kolumbiai férfi harcol Ukrajnában, meg is osztotta Milovanov posztját, viszont kritikusan reagált rá.
Van 7000 kolumbiai férfi, akik katonai képzést kaptak, egy idegen háborúban harcolnak és értelmetlenül meghalnak Ukrajnában. Nem akarunk halált exportálni. A zsoldostevékenységet a törvény tiltja”
– írja.
Orosz portálok rendszeresen írnak arról, hogy az ukrán haderő frontvonalon harcoló alakulatait ma már igencsak jelentős hányadban kolumbiai zsoldosok alkotják – ez a konkrét, 7000 fős szám ismeretében erős túlzásnak tűnik, az ukrán haderő teljes létszáma valahol 800 000 - 1 millió fő körül lehet.
Zsoldosokra (vagy külföldi önkéntesekre, ahogy tetszik), egyébként mindkét háborúban álló ország jelentősen támaszkodik. Ukrajna a háború elején főleg Európából és Észak-Amerikából, ma főleg Latin-Amerikából fogad fegyvereseket, Oroszország pedig kezdetben a Közel-Keletről, ma pedig Dél-, Délkelet-Ázsiából, Afrikából importál külföldi fegyvereket, valamint Észak-Korea aktív fegyveres támogatását is élvezi.
Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Különösen aktuális ez Magyarországon, ahol a hivatalba lépő Tisza-kormány adócsökkentést ígér.
Riasztást adott ki Goldman Sachs: drámai ütemben fogynak a globális olajkészletek, vészesen közeleg a kritikus szint
A Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozása miatt.
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Május 5-én éjféltől.
Devizaswap-megállapodásról tárgyal az Egyesült Arab Emírségek és az USA
Az elit klubba akarnak tartozni.
Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét
Már júniusban jönnie kéne.
Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot
Tömeges megtorló rakétacsapások jöhetnek.
A Tisza visszautalt Wáberer Györgynek 100 millió forintot, aki rögtön tovább is küldte
Tisztázta korábbi nyilatkozatát az üzletember.
Veszélyes vegyi anyagot találtak, elrendelték a teljes pályaudvar kiürítését Salzburgban
Egy tehervagonból szivárgott.
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?