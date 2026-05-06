Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban

Vészjósló figyelmeztetés érkezett Oroszországból: ha ezt meglépi Ukrajna, jön a brutális ellencsapás
Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen.
Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást
Az ukrán Fire Point vállalat az isztambuli SAHA Expo 2026 kiállításon mutatta be az FP-5 "Flamingo" elnevezésű, földi indítású csapásmérő rendszerét. Az eszköz hatótávolsága állítólag eléri a 3000 kilométert. A bemutató egy NATO-tagállam egyik legjelentősebb hadiipari rendezvényén zajlott, egyértelmű üzenetet küldve a szövetség tagállamainak - közölte az Army Recognition.
Zelenszkij bejelentette: visszakapták Magyarországtól a legfoglalt készpénzt és aranyat
Magyarország visszaadta az ukrán Oscsadbank készpénz- és aranykészletét, amelyet a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán jelentette be a döntést, és a lépést a kétoldalú kapcsolatok komoly előrelépéseként értékelte - írja a Reuters.
Moszkalkova: újabb fogolycseréről egyeztet Kijev és Moszkva
Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos szerdán újságíróknak elmondta, hogy az orosz védelmi tárca és a szakszolgálatok képviselői újabb hadifogolycseréről tárgyalnak ukrán hivatali partnereikkel.
(MTI)
Jelentett az orosz védelmi tárca
Drónösszeszerelő műhelyekre, üzemanyag-tárolókra, valamint 156 helyszínen ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyére mért légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
Több régióból jelentettek a hatóságok szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást is. A Herszon megyei Oleski településen az elmúlt nap folyamán belövések következtében életét vesztette egy 57 éves nő és egy 77 éves férfi.
Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodar polgármestere szerdán a Max messengeren azt írta, hogy ukrán fegyveres erők ismét drónokkal támadták a várost.
"Már több becsapódást regisztráltak, a többi között a közigazgatás épületét is eltalálták. A pilóta nélküli légi járművek egy részét elhárító eszközökkel semlegesítették" - írta Puhov, aki személyi sérülésről nem számolt be.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség közölte, hogy fotóriportere, Alekszandr Pologenyko gépkocsiját Vasziljivka város központjában ukrán drón támadta meg. A fotós nem sebesült meg.
(MTI)
Kiderült: Ukrajna nem fogja betartani Putyin tűzszünetét – Valóra válhat Zelenszkij fenyegetése?
Ukrajna nem látja értelmét betartani azt a tűzszünetet, amelyet Oroszország a győzelem napi ünnepségek alkalmából javasolt, a korábbi, Kijev által meghirdetett fegyvernyugvást ugyanis Moszkva már az első percekben megszegte - értesült róla a Kyiv Independent.
Kiakadt Zelenszkij: mit sem ért a tűzszüneti felhívás, nem állt le Putyin – Válaszlépést ígér Ukrajna
Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.
Állítólagosan az ukrán titkosszolgálathoz köthető ügynököket tartóztatott le az FSZB
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán arról számolt be, hogy őrizetbe vette az ukrán titkosszolgálatok öt ügynökét – négy orosz és egy külföldi állampolgárt – Izsevszk, Barnaul, Blagovescsenszk és Asztrahán városokban.
A gyanúsítottak adatokat gyűjtöttek a hadiipar és a közlekedési infrastruktúra objektumairól, valamint a "különleges hadművelet" résztvevőiről, és az információkat szabotázs- és terrorcselekmények elkövetéséhez szándékoztak felhasználni.
Az FSZB Kingiszeppben, Csitában és Tomszkban olyan orosz állampolgárokat is őrizetbe vett, akik helyeselték az ukrán fegyveres erők támadásait, valamint szabotázsakciókra és terrortámadásokra buzdítottak a közlekedési infrastruktúra létesítményei ellen. A gyanúsítottak ellen büntetőeljárás indult.
(MTI)
Öt halálos áldozat, miután Ukrajna a Krímet támadta
Öt ember meghalt egy ukrán dróntámadásban az Oroszország által annektált Krím félszigeten kedd este - közölte egy Kreml által kinevezett tisztviselő.
Szergej Akszjonov kormányzó elmondta, hogy a késő esti támadás a félsziget északi részén fekvő Dzsankoj városát vette célba, ahol egy katonai légibázis található.
Marija Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva terrorcselekménynek minősítette a csapást.
(Moscow Times, MTI)
Orosz jelentés
Az orosz légvédelem közölte: 53 ukrán drónt fogtak el az éjszaka folyamán, amelyek a Belgorodi, Brjanszki, Kurszki és a Moszkvai területek, valamint a "Krími Köztársaság" és a Fekete-tenger felett repültek.
(Moscow Times)
Minden akadályon átment: eurómilliárdokat önthet fegyverekbe a NATO keleti bástyája
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt, közel 190 milliárd zloty (16,2 ezer milliárd forint) SAFE hitelszerződést – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en.
Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta precíziós bombairányító készletek eladását Ukrajna számára, összesen 373,6 millió dollár értékben - írja az Ukrinform.
Szibiha: Moszkva megsértette a tűzszünetet
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott: Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet.
Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével
- fogalmazott a kijevi külügyi tárca vezetője.
(MTI)
Halálos áldozat Szumiban
Egy autóban ülő nő meghalt Szumi Sztetszkivka körzetében, miután ma reggel orosz támadás érte a járművet.
Az autó sofőrje megsérült, kórházba szállították.
Nőtt a zaporizzsjai sebesültek száma
43-ra emelkedett azok száma, akik megsérültek Oroszország tegnapi, Zaporizzsja városát ért csapásában. A támadásban 12 ember halt meg - közölte Ivan Fedorov, a megye katonai közigazgatási vezetője.
Fedorov hozzátette, 18 embert ápolnak kórházban, közülük négyen kritikus, míg 14-en közepes állapotban vannak.
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légvédelem közölte, az éjszaka folyamán 89 orosz drónt semlegesítettek az összesen 108-ból.
Ukrajnában két ballisztikus rakéta, egy irányított légibomba, és nyolc helyszínen kilenc drón becsapódását jegyezték fel. Egy helyről érkezett jelentés alábbhulló dróntörmelékről.
(Ukrinform)
Titokban összejátszanak Amerika legádázabb ellenségei: így járnak túl Washington eszén az új fegyverkezési versenyben
Kínai cégek továbbra is beszállítanak kettős felhasználású alkatrészeket Irán és Oroszország drónprogramjaihoz – a motoroktól kezdve a mikrochipeken át az optikai kábelekig – , amit az Egyesült Államok képtelen megfékezni, hiába a szankciók - írta meg a Wall Street Journal.
Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült
Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.
Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna
A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.
