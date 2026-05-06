Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Drónösszeszerelő műhelyekre, üzemanyag-tárolókra, valamint 156 helyszínen ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyére mért légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Több régióból jelentettek a hatóságok szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást is. A Herszon megyei Oleski településen az elmúlt nap folyamán belövések következtében életét vesztette egy 57 éves nő és egy 77 éves férfi.

Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodar polgármestere szerdán a Max messengeren azt írta, hogy ukrán fegyveres erők ismét drónokkal támadták a várost.

"Már több becsapódást regisztráltak, a többi között a közigazgatás épületét is eltalálták. A pilóta nélküli légi járművek egy részét elhárító eszközökkel semlegesítették" - írta Puhov, aki személyi sérülésről nem számolt be.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség közölte, hogy fotóriportere, Alekszandr Pologenyko gépkocsiját Vasziljivka város központjában ukrán drón támadta meg. A fotós nem sebesült meg.

