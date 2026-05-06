Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán
Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. A Zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg" - tette hozzá az ukrán elnök. Mindeközben az Oroszország által annektált Krím félszigeten kedd este öt ember meghalt ukrán dróntámadásban. Ukrán beszámolók szerint Moszkva már az első percekben megsértette Zelenszkij mára kihirdetett egyoldalú tűzszünetét, ezért az ukrán elnök válaszlépést helyezett kilátásba. A Kreml szerint nemcsak ők, hanem Ukrajna sem tartotta tiszteletben a tűzszünetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök – még Zelenszkij előtt – május 8-9-ére hirdetett fegyvernyugvást a győzelem napi ünnepségek alkalmából, a mai orosz csapások fényében azonban Kijev jelezte: nem látja értelmét annak, hogy betartsa a Kreml által javasolt fegyverszünetet. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Moszkalkova: újabb fogolycseréről egyeztet Kijev és Moszkva

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos szerdán újságíróknak elmondta, hogy az orosz védelmi tárca és a szakszolgálatok képviselői újabb hadifogolycseréről tárgyalnak ukrán hivatali partnereikkel.

(MTI)

Jelentett az orosz védelmi tárca

Drónösszeszerelő műhelyekre, üzemanyag-tárolókra, valamint 156 helyszínen ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyére mért légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Több régióból jelentettek a hatóságok szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást is. A Herszon megyei Oleski településen az elmúlt nap folyamán belövések következtében életét vesztette egy 57 éves nő és egy 77 éves férfi.

Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodar polgármestere szerdán a Max messengeren azt írta, hogy ukrán fegyveres erők ismét drónokkal támadták a várost.

"Már több becsapódást regisztráltak, a többi között a közigazgatás épületét is eltalálták. A pilóta nélküli légi járművek egy részét elhárító eszközökkel semlegesítették" - írta Puhov, aki személyi sérülésről nem számolt be.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség közölte, hogy fotóriportere, Alekszandr Pologenyko gépkocsiját Vasziljivka város központjában ukrán drón támadta meg. A fotós nem sebesült meg.

(MTI)

Kiderült: Ukrajna nem fogja betartani Putyin tűzszünetét – Valóra válhat Zelenszkij fenyegetése?

Ukrajna nem látja értelmét betartani azt a tűzszünetet, amelyet Oroszország a győzelem napi ünnepségek alkalmából javasolt, a korábbi, Kijev által meghirdetett fegyvernyugvást ugyanis Moszkva már az első percekben megszegte - értesült róla a Kyiv Independent.

Kiakadt Zelenszkij: mit sem ért a tűzszüneti felhívás, nem állt le Putyin – Válaszlépést ígér Ukrajna

Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

Állítólagosan az ukrán titkosszolgálathoz köthető ügynököket tartóztatott le az FSZB

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán arról számolt be, hogy őrizetbe vette az ukrán titkosszolgálatok öt ügynökét – négy orosz és egy külföldi állampolgárt – Izsevszk, Barnaul, Blagovescsenszk és Asztrahán városokban.

A gyanúsítottak adatokat gyűjtöttek a hadiipar és a közlekedési infrastruktúra objektumairól, valamint a "különleges hadművelet" résztvevőiről, és az információkat szabotázs- és terrorcselekmények elkövetéséhez szándékoztak felhasználni.

Az FSZB Kingiszeppben, Csitában és Tomszkban olyan orosz állampolgárokat is őrizetbe vett, akik helyeselték az ukrán fegyveres erők támadásait, valamint szabotázsakciókra és terrortámadásokra buzdítottak a közlekedési infrastruktúra létesítményei ellen. A gyanúsítottak ellen büntetőeljárás indult.

(MTI)

Öt halálos áldozat, miután Ukrajna a Krímet támadta

Öt ember meghalt egy ukrán dróntámadásban az Oroszország által annektált Krím félszigeten kedd este - közölte egy Kreml által kinevezett tisztviselő.

Szergej Akszjonov kormányzó elmondta, hogy a késő esti támadás a félsziget északi részén fekvő Dzsankoj városát vette célba, ahol egy katonai légibázis található.

Marija Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva terrorcselekménynek minősítette a csapást.

(Moscow Times, MTI)

Orosz jelentés

Az orosz légvédelem közölte: 53 ukrán drónt fogtak el az éjszaka folyamán, amelyek a Belgorodi, Brjanszki, Kurszki és a Moszkvai területek, valamint a "Krími Köztársaság" és a Fekete-tenger felett repültek.

(Moscow Times)

Minden akadályon átment: eurómilliárdokat önthet fegyverekbe a NATO keleti bástyája

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt, közel 190 milliárd zloty (16,2 ezer milliárd forint) SAFE hitelszerződést – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en.

Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta precíziós bombairányító készletek eladását Ukrajna számára, összesen 373,6 millió dollár értékben - írja az Ukrinform.

Szibiha: Moszkva megsértette a tűzszünetet

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott: Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet.

Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével

- fogalmazott a kijevi külügyi tárca vezetője.

(MTI)

Halálos áldozat Szumiban

Egy autóban ülő nő meghalt Szumi Sztetszkivka körzetében, miután ma reggel orosz támadás érte a járművet.

Az autó sofőrje megsérült, kórházba szállították.

Nőtt a zaporizzsjai sebesültek száma

43-ra emelkedett azok száma, akik megsérültek Oroszország tegnapi, Zaporizzsja városát ért csapásában. A támadásban 12 ember halt meg - közölte Ivan Fedorov, a megye katonai közigazgatási vezetője.

Fedorov hozzátette, 18 embert ápolnak kórházban, közülük négyen kritikus, míg 14-en közepes állapotban vannak.

Ukrán jelentés érkezett

Az ukrán légvédelem közölte, az éjszaka folyamán 89 orosz drónt semlegesítettek az összesen 108-ból.

Ukrajnában két ballisztikus rakéta, egy irányított légibomba, és nyolc helyszínen kilenc drón becsapódását jegyezték fel. Egy helyről érkezett jelentés alábbhulló dróntörmelékről.

(Ukrinform)

Titokban összejátszanak Amerika legádázabb ellenségei: így járnak túl Washington eszén az új fegyverkezési versenyben

Kínai cégek továbbra is beszállítanak kettős felhasználású alkatrészeket Irán és Oroszország drónprogramjaihoz – a motoroktól kezdve a mikrochipeken át az optikai kábelekig – , amit az Egyesült Államok képtelen megfékezni, hiába a szankciók - írta meg a Wall Street Journal.

Nem tartott sokáig: hiába hirdetett tűzszünetet Zelenszkij, Putyin alig pár percen belül támadásba lendült

Oroszország már az első percekben megsértette a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett tűzszünetet: drónokkal és irányított légibombákkal támadták Ukrajnát - számolnak be ukrán lapok.

Leleplezték a titkos orosz akciót: elképesztő módon toboroz Putyin "ágyútölteléket" – Uniós országokat is destabilizálna

A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.

Tegnapi hírfolyamunk

Keddi híreinket itt olvashatják vissza:

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

