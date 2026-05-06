Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást

A Fire Point a Flamingo méretarányos makettjét állította ki a május 5. és 9. között megrendezett szakkiállításon. Az eseményen több mint 120 országból mintegy 1700 kiállító vett részt a szárazföldi, haditengerészeti, légi, űripari és dróntechnológiai szektorokból. Az FP-5 egyszerre minősül földi indítású drónnak és cirkálórakétának, amelyet kifejezetten mélységi csapásmérésre terveztek.

A rendszer fő jellemzői közé tartozik a nagy hatótávolság, a jelentős hasznos teher és a közúti szállíthatóság.

Az indítóállvány tehergépkocsira telepített, így a tüzelőállás nem igényel repülőteret, hadihajót vagy állandó infrastruktúrát.

Ez lehetővé teszi, hogy a csapásmérő egységek szétszórtan és nehezen felderíthető módon működjenek, akár intenzív elektronikai hadviselési környezetben is.

A Flamingo koncepciója azt a szélesebb trendváltást tükrözi, amely az olcsóbb és túlélőképesebb mélységi csapásmérő eszközök felé mutat. Az ilyen rendszerek képesek lehetnek parancsnoki és irányítási pontok, légitámaszpontok, logisztikai csomópontok, valamint hadiipari célpontok támadására, mélyen az arcvonal mögött.

A Fire Point hangsúlyozza, hogy fejlesztései valós harctéri tapasztalatokra épülnek. A vállalat saját kapacitásaira támaszkodva gyárt költséghatékony, harcban tesztelt pilóta nélküli rendszereket, cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat. Mindezt a frontvonalról érkező közvetlen visszajelzések alapján teszik.

