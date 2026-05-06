  • Megjelenítés
Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást
Globál

Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást

Portfolio
Az ukrán Fire Point vállalat az isztambuli SAHA Expo 2026 kiállításon mutatta be az FP-5 "Flamingo" elnevezésű, földi indítású csapásmérő rendszerét. Az eszköz hatótávolsága állítólag eléri a 3000 kilométert. A bemutató egy NATO-tagállam egyik legjelentősebb hadiipari rendezvényén zajlott, egyértelmű üzenetet küldve a szövetség tagállamainak - közölte az Army Recognition.

A Fire Point a Flamingo méretarányos makettjét állította ki a május 5. és 9. között megrendezett szakkiállításon. Az eseményen több mint 120 országból mintegy 1700 kiállító vett részt a szárazföldi, haditengerészeti, légi, űripari és dróntechnológiai szektorokból. Az FP-5 egyszerre minősül földi indítású drónnak és cirkálórakétának, amelyet kifejezetten mélységi csapásmérésre terveztek.

A rendszer fő jellemzői közé tartozik a nagy hatótávolság, a jelentős hasznos teher és a közúti szállíthatóság.

Az indítóállvány tehergépkocsira telepített, így a tüzelőállás nem igényel repülőteret, hadihajót vagy állandó infrastruktúrát.

Ez lehetővé teszi, hogy a csapásmérő egységek szétszórtan és nehezen felderíthető módon működjenek, akár intenzív elektronikai hadviselési környezetben is.

Még több Globál

CNN: célegyenesben a háborút lezáró paktum, de utána jöhet csak a neheze

Elhunyt a CNN alapítója, aki forradalmasította a modern televíziózást

Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

A Flamingo koncepciója azt a szélesebb trendváltást tükrözi, amely az olcsóbb és túlélőképesebb mélységi csapásmérő eszközök felé mutat. Az ilyen rendszerek képesek lehetnek parancsnoki és irányítási pontok, légitámaszpontok, logisztikai csomópontok, valamint hadiipari célpontok támadására, mélyen az arcvonal mögött.

A Fire Point hangsúlyozza, hogy fejlesztései valós harctéri tapasztalatokra épülnek. A vállalat saját kapacitásaira támaszkodva gyárt költséghatékony, harcban tesztelt pilóta nélküli rendszereket, cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat. Mindezt a frontvonalról érkező közvetlen visszajelzések alapján teszik.

Kapcsolódó cikkünk

Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Kiderült: Ukrajna nem fogja betartani Putyin tűzszünetét – Valóra válhat Zelenszkij fenyegetése?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Kiszivárgott: közel a pusztító háború lezárása, órákon belül megállapodás születhet – Íme a részletek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility