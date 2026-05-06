CNN: célegyenesben a háborút lezáró paktum, de utána jöhet csak a neheze
Az Egyesült Államok és Irán közelebb került egy átmeneti megállapodáshoz, amely véget vetne a két ország közötti háborúnak, ugyanakkor az amerikai tisztségviselők óvatosságra intettek - tudósított a CNN .

Pakisztáni közvetítők kedden pozitív visszajelzést juttattak el a Fehér Háznak arról, hogy az iráni fél hajlik a kompromisszumra. Ezt két amerikai kormányzati tisztségviselő is megerősítette a CNN-nek, bár némi szkepticizmusnak is hangot adtak a pakisztáni optimizmussal kapcsolatban. Egy térségi forrás szerint az elmúlt napokban új diplomáciai lendület bontakozott ki. Donald Trump elnök láthatóan egyszerűsíteni igyekszik a béketárgyalások kérdéseit. Célja, hogy

az iráni vezetés mérsékelt szárnya visszatérhessen a tárgyalóasztalhoz, míg a nehezebb ügyeket későbbre halasztaná.

A tárgyalások során egy egyoldalas tervezet körvonalazódott, amely a konfliktus lezárásának kulcselemeit tartalmazza. A dokumentum deklarálná a háború végét, egyúttal egy 30 napos tárgyalási időszakot indítana a nyitott kérdések rendezésére. Ezek közé tartozik a nukleáris program kérdése, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, valamint a Hormuzi-szoros jövőbeli biztonsága.

A tervezet egy több mint tíz évre szóló moratóriumot is magában foglalna az urándúsításra vonatkozóan, míg egy korábbi amerikai javaslat húsz évet szabott volna meg. Emellett Iránnak ki kellene szállítania az országból a magasan dúsított uránkészleteit, ennek részleteiről azonban még folynak az egyeztetések.

A pakisztáni közvetítőktől érkező biztató hírek nyomán Trump kedden bejelentette a „Szabadság Projekt” nevű, a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimenekítését célzó művelet felfüggesztését, a tárgyalások előrehaladására hivatkozva. Ez azután történt, hogy Marco Rubio külügyminiszter közölte: az „Epikus Harag” hadművelet véget ért, és a kormányzat teljes figyelme a „Szabadság Projekt”-ra irányul. A térségi forrás szerint azonban

minél jobban erőltette az Egyesült Államok ezeket a katonai akciókat, annál inkább a keményvonalas iráni erők kerekedtek felül a belpolitikai vitákban.

Trump elsődleges célja a háborúból való diplomáciai kiút megtalálása és a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása.

