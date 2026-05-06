Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába

Az amerikai fél hozzájárult

1200 darab KMU-572-es

és 332 darab KMU-556-os JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition – Extended Range) irányítókészlet eladásához.

Ezek a hagyományos, szabadesésű légibombákat precíziós fegyverekké alakítják át.

A fegyvercsomag tartalmaz továbbá FMU-139 típusú gyújtószerkezeteket, karbantartási felszereléseket, pótalkatrészeket, műszaki dokumentációt, szoftvereket, valamint logisztikai és szállítási támogatást is.

A washingtoni külügyminisztérium kedden kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy

ez a tervezett ügylet az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági célkitűzéseit fogja támogatni azáltal, hogy javítja egy olyan partnerország biztonságát, amely az európai politikai stabilitás és gazdasági fejlődés mozgatórugója.

A projekt fővállalkozója a Boeing lesz.

Az ügylet különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Donald Trump elnök által benyújtott 2027-es védelmi költségvetési javaslat nem tartalmaz katonai segélyt Ukrajna számára. Trump ugyanakkor több ízben kiemelte, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el a NATO-tagállamoknak, amelyek aztán továbbítják azokat Ukrajnának. Ennek értelmében Washington a fegyvereladásokon keresztül továbbra is részt vesz Kijev katonai ellátásában.

