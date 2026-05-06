  • Megjelenítés
Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert
Globál

Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert

MTI
|
Portfolio
A kubai külügyminiszter helyi idő szerint kedden visszautasította és hazugságnak nevezte az amerikai külügyminiszter állítását, hogy ne lenne olajblokád a szigettel szemben.

Bruno Rodríguez az X-en hangsúlyozta, hogy Marco Rubio állítása ellentmond annak a Donald Trump amerikai elnök által január 29-én kiadott elnöki rendeletnek, amely vámok bevezetését helyezte kilátásba a Kubába olajat szállító országok ellen.

Négy hónap alatt csupán egyetlen olajszállító hajó érkezett Kubába. A szabadkereskedelmi szabályok és szabad hajózás megsértésével minden beszállítónkat megfélemlítik és és megfenyegetik

- mutatott rá Rodríguez.

Hozzátette, hogy Rubio "nagyon jól tudja, milyen kárt okoz a kubaiaknak" az olajembargó.

Még több Globál

Halálos vírus szedi az áldozatait egy tengerjáró hajón: megindul az evakuáció

Kiszivárgott: közel a pusztító háború lezárása, órákon belül megállapodás születhet – Íme a részletek

Elege lett a világ egyik leggazdagabb országának Amerikából: már keresik, honnan jöhetnének a csúcsfegyverek

Kuba egyúttal Trump egy másik, pénteken aláírt rendeletét is bírálta, amely olyan másodlagos szankciókat vezet be az energiaszektorban, mint például a kubai kormánnyal kapcsolatban álló külföldi bankok elleni intézkedések és a migrációval kapcsolatos korlátozások. A rendelet lehetővé teszi a kulcsfontosságú kubai ágazatokban, köztük az energia, a bányászat, valamint a védelem és biztonság területén tevékenykedő személyek vagy szervezetek szankcionálását, továbbá azokét is, akik anyagi, pénzügyi vagy technológiai támogatást nyújtanak a kubai kormánynak vagy a szankcionált személyeknek.

Havanna illegálisnak nevezte az intézkedéseket.

Marco Rubio korábban a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy

nincs olajblokád Kuba ellen.

Hozzátette: Kuba hozzászokott, hogy ingyen kap olajat Venezuelától, és annak az olajnak a 60 százalékát devizáért eladta.

Az egyetlen létező blokád az, hogy a venezuelaiak úgy döntöttek (...), hogy többé nem adják oda ezt az olajat, pláne egy csődbe jutott rezsimnek

- mondta a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok több mint 60 éve tart fenn szankciókat Kuba ellen, az átfogó kereskedelmi embargót hivatalosan 1962 februárjában vezették be. A szankciók azóta is érvényben voltak, időnként szigorítottak vagy kissé enyhítettek rajtuk.

Kapcsolódó cikkünk

Kíméletlen lépésre szánta el magát az Egyesült Államok: Trump már célba vett egy újabb országot

Íme Donald Trump következő háborúja: már készen vannak a tervek – Bármikor megindulhat a leszámolás

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ernesto Mastrascusa

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Bejelentette Trump: hatalmas áttörés történt, leáll az amerikai hadművelet a Hormuzi-szorosban
Kész, ennyi volt: kivonul a világ legnagyobb hadihajója a feszült térségből, távozik a USS Gerald R. Ford
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility