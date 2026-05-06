Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert

Bruno Rodríguez az X-en hangsúlyozta, hogy Marco Rubio állítása ellentmond annak a Donald Trump amerikai elnök által január 29-én kiadott elnöki rendeletnek, amely vámok bevezetését helyezte kilátásba a Kubába olajat szállító országok ellen.
Négy hónap alatt csupán egyetlen olajszállító hajó érkezett Kubába. A szabadkereskedelmi szabályok és szabad hajózás megsértésével minden beszállítónkat megfélemlítik és és megfenyegetik
- mutatott rá Rodríguez.
Hozzátette, hogy Rubio "nagyon jól tudja, milyen kárt okoz a kubaiaknak" az olajembargó.
Kuba egyúttal Trump egy másik, pénteken aláírt rendeletét is bírálta, amely olyan másodlagos szankciókat vezet be az energiaszektorban, mint például a kubai kormánnyal kapcsolatban álló külföldi bankok elleni intézkedések és a migrációval kapcsolatos korlátozások. A rendelet lehetővé teszi a kulcsfontosságú kubai ágazatokban, köztük az energia, a bányászat, valamint a védelem és biztonság területén tevékenykedő személyek vagy szervezetek szankcionálását, továbbá azokét is, akik anyagi, pénzügyi vagy technológiai támogatást nyújtanak a kubai kormánynak vagy a szankcionált személyeknek.
Havanna illegálisnak nevezte az intézkedéseket.
Marco Rubio korábban a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy
nincs olajblokád Kuba ellen.
Hozzátette: Kuba hozzászokott, hogy ingyen kap olajat Venezuelától, és annak az olajnak a 60 százalékát devizáért eladta.
Az egyetlen létező blokád az, hogy a venezuelaiak úgy döntöttek (...), hogy többé nem adják oda ezt az olajat, pláne egy csődbe jutott rezsimnek
- mondta a külügyminiszter.
Az Egyesült Államok több mint 60 éve tart fenn szankciókat Kuba ellen, az átfogó kereskedelmi embargót hivatalosan 1962 februárjában vezették be. A szankciók azóta is érvényben voltak, időnként szigorítottak vagy kissé enyhítettek rajtuk.
