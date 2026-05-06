Egy népszerű turistaparadicsomban fog kikötni a veszélyes vírussal fertőzött tengerjáró hajó
Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban, amelyről az MTI számolt be.

A tárcavezető elmondta:

Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek

- tette hozzá.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek.

Ahogy arról ma a Portfolio is beszámolt, a Kanári-szigetek elnöke korábban határozottan elutasította a spanyol kormány döntését, amelynek értelmében a hantavírussal fertőződött MV Hondius tengerjáró hajót a szigetcsoporthoz irányítanák. Fernando Clavijo, elnök a spanyol rádióban "rögtönzésnek" nevezte a madridi kormány döntését. Kifogásolta továbbá, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ a járvány kiterjedéséről.

Nincs orvosi jelentésünk arról, hány fertőzött van a fedélzeten

– jelentette ki a regionális elnök. Clavijo az ügy tisztázása érdekében személyes egyeztetést kezdeményezett Pedro Sánchez miniszterelnökkel és Mónica García egészségügyi miniszterrel.

A Guardian cikke szerint a kanári-szigeteki elnököt továbbra sem sikerült teljesen meggyőzni a döntés indokoltságáról, azonban a Reuters értesülései szerint mostanra hivatalosan is kérvényezte a hajó, hogy három nap múlva kiköthessen a szigetcsoporthoz tartozó Tenerifén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

